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«موفنبيك أنوار المدينة» استضاف ربع مليون حاج

مصطفي جمعة
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الخميس 26 سبتمبر 2019

استقبلت فنادق المدينة المنورة في موسم الحج هذا العام ما يقرب من مليون حاج قبل أداء المناسك ونصفهم على الأقل بعد العيد وكان لفندق أنوار المدينة موفنبيك نصيب الأسد حيث بلغ عدد نزلائه ما يقارب ربع مليون حاج نزيل من ضيوف الرحمن.
ويقول مهند خوقير مدير عام انوار المدينة: ان أكثر من 5600 فندق وشقة فندقية مخصصة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت وفود الحجيج هذا العام مع قدرة على استيعاب 2.7 مليون شخص.
واضاف ان السعودية تسعى إلى استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول عام 2030 ومن اجل ذلك نحن نسعى للتطويرالمستمر حيث أنفقنا اكثر من 40 مليون ريال للاحلال والتجديد في اغلب مرافق الفندق الذي يعد اكبر فندق في المدينة ويضم اكثر من 1295 غرفة وجناحا فضلا عن مجموعة ضخمة من المعارض والمطاعم وأكبر سوبر ماركت، مشيرا إلى ان الفندق يستوعب ثلث الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة.
وأضاف: نحن نعمل وفق رؤية المملكة في 2030 لذلك لدينا اكثر من برنامج طموح في تأهيل الشباب السعودي لتولي القيادة والعمل كفندقي محترف هذا بالإضافة إلى اننا افتتحنا فندق سجى في العام الماضي لتلبية طلبات عملائنا من الداخل والخارج واختتم خوقير بقوله ان فنادق المدينة المنورة لها الفضل على مستوى المملكة لما تملكه من بنية تحتية ومقومات فندقية ممتازة.


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