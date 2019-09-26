سياحة وسفر

أعلنت إدارة الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة المصرية، تخفيض الدرجة النجومية لـ 66 فندقاً بثلاث محافظات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ من بينها فنادق تابعة لعلامات تجارية عالمية، نتيجة لهبوط مستوى المرافق وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.وتم توجيه عدة إنذارات للفنادق على مدار 18 شهرا، لتوفيق أوضاعها، والفنادق التى تم تخفيض درجة نجوميتها كانت فئة 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم.

وأكدت الرقابة أنه حال تحسين جودة الخدمات واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة وفقا لمعايير تصنيف الفنادق سيتم إعادة النظر فى تقييم الدرجة النجومية للفندق. وعدد الفنادق التى تم تخفيض درجاتها كالتالي 14 بمدينة الغردقة و12 بمدينة القاهرة و40 بمدينة شرم الشيخ. وتلقت إدارة الرقابة اكثر من 20 تظلما لإعادة النظر فى قرار التخفيض، حيث تم قبول فحص 8 تظلمات من أصحاب فنادق شرم الشيخ وتم منحهها مهلة لتوفيق أوضاعها، وفى حال ثبات عدم جديتها سيتم تنفيذ القرار بتخفيض الدرجة النجومية.

وتلزم الإدارة أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بإدراج الدرجة النجومية الحاصل عليها من وزارة السياحة بمواقعها الإلكترونية وفى حالة التلاعب سيتم توقيع عقوبة تصل لحد إغلاق المنشأة.

