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إيرادات الفنادق العُمانية ارتفعت إلى 115.77 مليون ريال

مصطفي جمعة
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الخميس 26 سبتمبر 2019

أعلن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات العُماني،ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة، بنسبة 9.86 في المئة، ليصل إلى 115.77 مليون ريال، مقارنة بنحو 105.38 مليون ريال من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات للمركز أن نسبة الاشغال بتلك الفنادق بلغت 55.4 بالمائة بنهاية النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بإشغال نسبته 59.1 بالمائة في 6 أشهر من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق نحو 871.58 ألف نزيل، بارتفاع 19.37 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
ولفت المركز إلى أن النزلاء الأوروبيين مثلوا النسبة الأكبر من مجموع النزلاء محققين 343.16 ألف نزيل، وتلاهم العمانيون البالغة عددهم 232.41 ألف، والآسيويون 105.13 ألف نزيل، وبلغ عدد الخليجيين 85.17 ألف نزيل.


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