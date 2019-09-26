مال وأعمال

أعلنت زين عن تعاونها مع وزارة التربية لتوفيرها خدمة تغطية الإنترنت بشكل مجاني في المساكن الداخلية التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة بمنطقة حولي، والتي يستفيد منها أكثر من 100 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار العام.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها استضافت مُمثلي وزارة التربية في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمبيعات الهيئات والشركات في زين الكويت باسمة العنزي، ومدير مبيعات الهيئات والشركات في زين الكويت عبد اللطيف الكندري، ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة بالإنابة في وزارة التربية د. سلمان عبدالله اللافي.

وبينت زين أنها قامت بتوفير تغطية شاملة لجميع المساكن الداخلية التابعة لإدارة مدارس التربية الخاصة بمنطقة حولي، والتي يستفيد منها أكثر من 100 طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف دول الخليج العربي، حيث وفّرت الشركة خدمة الإنترنت مجاناً حتى يتمكن الطلبة من التواصل مع عائلاتهم وأقاربهم في الخارج بكل سهولة أثناء اتمامهم فترة الدراسة بالكويت، هذا بالإضافة إلى استفادتهم من الكم الهائل من المعلومات الأكاديمية المتوفرة على شبكة الإنترنت بما ينفع تحصيلهم الدراسي، كما سيتمكن أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين الاجتماعيين العاملين في المساكن من الاستفادة من التغطية المجانية التي توفرها زين أيضاً. وأوضحت الشركة أنها تحرص على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية - ومنها وزارة التربية - لتبنّي المبادرات والمشاريع التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم على مدار العام، حيث تفخر الشركة بتبنّيها لهذه المبادرة التي تخدم التحصيل العلمي لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع وإشراكهم جنباً إلى جنب مع زملائهم وأشقائهم في المجتمع.

وأضافت زين أنها تؤمن أن التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة لا تتعارض مع كونهم أصحاب إرادة وقيمة عالية في المجتمع لها تطلعاتها وطموحاتها التي يجب أن يتعاون معها الجميع، ولهذا فإن الشركة تُخصص جزءاً كبيراً من مبادراتها الاجتماعية اتجاه دعم وتشجيع كل ما فيه نماء للجهود التي تصب في صالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

