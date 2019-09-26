مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا اضافت بموجبه سبعة انشطة الى الانشطة التجارية في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الانشطة التي تضمنها القرار هي معهد صحي للاطفال واعمال نظم الدفع والتسوية الالكترونية وخدمات تحصيل وايصال الاموال والاشياء الثمينة الكترونيا.

واضافت ان القرار تضمن ايضا انشطة تحصيل الفواتير إلكترونيا وخدمات تحصيل وايصال الأموال نقدا عبر اجهزة نقاط البيع المباشر وتحصيل الفواتير اضافة الى انتاج المستهلكات الطبية من الأقمشة غير المنسوجة.

واوضحت ان هذه الانشطة تخضع لرقابة وزارة الصحة وبنك الكويت المركزي ووزارة (التجارة) وادارة مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب والهيئة العامة للصناعة.

