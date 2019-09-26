مال وأعمال

قام البنك الأهلي الكويتي برعاية المبادرة التي نظمتها جمعية طلبة كلية الطب الكويتية، والمكونة من طلبة العلوم الطبية في مختلف المراحل الدراسية بجامعة الكويت، وذلك بهدف نشر الوعي حول أهمية التعامل السريع مع حالات الطوارئ الطبية والإجراءات الواجب اتباعها لإنقاذ المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف ويأتي ذلك في إطار حرصه الدائم على المشاركة في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع.

وقد شهد هذه الفعالية فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي، الذي أشاد بالجهود التي تبذلها جمعية طلبة كلية الطب الكويتية في نشر الوعي الصحي والتطبيق العملي لمهمتهم الجليلة في إنقاذ حياة البشر، وذلك على الرغم من انشغال الطلبة بدراستهم.

وعلى مدار فترة الفعالية التي امتدت لثلاثة أيام، قام طلبة كلية الطب بتوضيح الجوانب النظرية والعملية لمختلف حالات الطوارئ، كالنزيف والحروق والاختناق ونوبات الصرع والإغماء وردود الفعل الخاصة بالحساسية والإنعاش القلبي الرئوي.

وتأتي رعاية البنك الأهلي الكويتي لفعالية «# تعرف تتصرف» تماشياً مع مبادرات المسؤولية الاجتماعية الأوسع نطاقاً التي يرعاها البنك الأهلي الكويتي ويسهم من خلالها في تعزيز الثقافة الاجتماعية والمستدامة وبناء مجتمع أكثر وعيا.

