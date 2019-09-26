مال وأعمال

أعلن بنك وربة رعايته ومشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض SIBOS 2019 المتخصص في القطاع المالي الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (Swift)، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة.

هذا وقد انطلق المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن من الفترة ما بين 23 إلى 26 سبتمبر حيث يجتمع ما يزيد على 8 آلاف من صنّاع القرار والخبراء من المؤسسات المالية، وأبرز الاستراتيجيين الماليين ومقدمي الخدمات المالية الذين يتمتعون بتأثير قوي في اتجاهات القطاع المصرفي العالمي، والشركات العالمية المتعددة، والشركاء في مجال التكنولوجيا. كما يعد SIBOS المكان المثالي للقيام بالأعمال والتعاون في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي والاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

الى ذلك، يشارك بنك وربة في معرض SIBOS 2019 من خلال ركنه الخاص ووفد بنك وربة علق أيمن المطيري - المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في بنك وربة «يأتي تواجد بنك وربة في SIBOS بأنه الفرصة المثالية للاجتماع مع رواد المجتمع المالي على مستوى العالم لتبادل الأفكار والتجارب وبحث طرق التعاون في مجالات منها التكنولوجيا الرقمية والمدفوعات، والأوراق المالية، وإدارة النقد، والتجارة. كما أن تواجد بنك وربة في هذا المعرض العالمي يؤكد اهتمامنا وسعينا الدائم لاكتساب المعارف اللازمة والتي تدعم نهج البنك في تقديم خدمات مصرفية رقمية ومنتجات مالية متميزة وفقا لأعلى المعايير العالمية من خلال قنوات مصرفية جديدة ومبتكرة تتيح لعملائنا ممارسة معاملاتهم البنكية في أي وقت وأي مكان بكل يسر وسهولة».

