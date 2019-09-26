النفط و الغاز

ملامح خطة الكويت لإنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، تشير إلى أن إنتاج النفط سيصل إلى 3.2 ملايين برميل يومياً، بينما تصل الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل، بانخفاض 20 % عن الطاقة المستهدفة.

بينما تنتظر التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي حتى عام 2040 ، الموافقة عليها من قبل المجلس الاعلى للبترول، وتشير التوجهات الاستراتيجية الوصول الى معدلات طاقة انتاجية مستدامة للنفط الخام في الكويت بما يشمل المنطقة المقسومة بما يعادل 4 ملايين بحلول 2020 و4.30 ملايين برميل بحلول 2030 و4.45 ملايين برميل في 2035 و4.75 ملايين برميل في 2040.

خبير الشؤون النفطية د.عبد السميع بهبهاني يؤكد أن التفكير مرة اخرى في استراتيجية الكويت للوصول لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا في ظل المتغيرات العالمية في محلة، مشيراً إلى أن المشاريع قد ذكرت مرارا ووضعت لها ميزانيات ضخمة

ويفترض ان البلاد منذ 2015 قد وصل إنتاجها النفطي الى 3.5 ملايين برميل.

ولفت إلى أن الفكرة يفترض انها قد بدأت منذ 2009 ، ما يعني تأخرها بالإضافة وأشار إلى أنه من حيث المبدأ نحن مع الخطة التي اعلن عنها لرفع «القدرة» الانتاجية الى 4 مليون برميل يوميا مع 2020 للاسباب التالية:

القدرة الانتاجية فاننا نتكلم عن منشآت لمعالجة المنتج الخام من الغاز والمياه والشوائب وتعني كذلك اباراً إضافية.

بعد الاقفال المفاجئ لإنتاج المنطقة المقسومة وخسارة الكويت ما يقارب 300 الى 400 برميل يوميا من النفوط الجيدة كان من اللازم تعويض النقص لسد حاجة زبائن نفط الكويت التي تنتج معدل 2.7 مليون يومي بطاقة انتاجية 3 ملايين برميل يومياً.

الانتقال الى الحقول الكبرى كبرقان والروضتين والانتاج غير المنتظم سبب تفاوت مستويات المياه في المكامن، ما يجعل خطر تقطع بقعة زيت المكامن اي كهولة مبكرة للمكمن.

نسب المياه المصاحبة للانتاج زادت بنسبة كبيرة تصل إلى 70% مما يسبب جهداً و كلفة اضافية لاستخلاصها بجانب المشاكل البيئية

قدرة محطتي التكرير بالاضافة الى مجمع الزور سوف تعالج الخام و تنتج بقدرة ما يقارب 1.2 مليون برميل يومي والمشتقات لها سوق واعد مرغوب اكثر من الخام.

التخمة الحالية في الاسواق سببها الاساسي دخول العامل الجيوسياسي في هندسة توازن العرض والطلب مما جعل الاسواق تتذبذب بين ثغرات النقص والزيادة المفتعلة، ما يستوجب الجهوزية في التعامل مع المتغيرات الفجائية من نقص الامداد.

وعن العقبات التي تواجه خطة إنتاج 4 ملايين برميل:

المفترض توفر 120 منصة حفر و 2000 بئر تطويرية مع 2020 بالتزامن مع تطوير المصافي و بناء الزور العملاق واجهت عقبة تغيرات في سلوكية بقع الزيت في المكامن.

فقدان بوصلة الاولويات بين تطوير الزيت الثقيل (بوادر فشل) وتحسين المكامن الاساسية (تأخر) وانتاج الغاز الحر(مؤجل).

وذكر بهبهاني ان مشروع زيادة انتاج 4 ملايين برميل تكشف مشاكل كانت خافية منها:

تعقيدات المكامن الحالية غير متوقعة

عدم جدوى في مشروع الزيت الثقيل

قصور خبرة في تطوير اكتشافات الغاز الحر

ضعف في مفاوضات عودة الانتاج في حقول المنطقة المقسومة (البحرية و البرية)

وأكد على ان الهدف في انتاج 4 ملايين برميل كان مبهما بين الحاجة الفعلية للإنتاج و القدرة على الانتاج مشيراً إلى عدم جدوى تحويل الزيت الخام الى كاش طالما ليس هناك خطة في صرفه، فالافضل «ذروه في سنبله»!

ميناء عبد الله والأحمدي

تمتلك الكويت حاليا مصفاتين لتكرير النفط، هما مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله المملوكتين للحكومة من خلال شركة البترول الوطنية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتبلغ قدرتهما التكريرية 700 ألف برميل يوميا ومن المنتظر أن ترتفع إلى 800 ألف برميل يوميا عندما يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي.

يهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى، مع التركيز على إنتاج المنتجات العالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

الأهداف الاستراتيجية

تشمل عدة عوامل منها دراسة الطلب المتوقع على المنتجات النفطية في الأسواق العالمية والسوق المحلية والطلب على الطاقة في دولة الكويت وإمكانية استعاضة الوقود السائل الذي يستخدم في توليد الكهرباء ليحل محله الغاز المستورد أو الطاقة المتجددة.

