النفط و الغاز

«رويترز»: نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع بعدما ثبط الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفاؤل في الآونة الأخيرة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجدد المخاوف بشأن النمو العالمي.

، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا إلى 62.58 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا إلى 56.89 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات قبيل إعلان بيانات المخزونات الأميركية، ومع المخاوف التجارية.

انخفض سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.8 بالمائة إلى 62.58 دولاراً للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8 بالمائة عند 56.86 دولاراً للبرميل.

وكان خام «نايمكس» الأميركي تسليم نوفمبر تراجع بنسبة 2.3 في المئة عند تسوية جلسة أمس مُسجلاً 57.29 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر

وانتقد ترامب ممارسات تجارية للصين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إنه لن يقبل «اتفاقا سيئا» في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للخام. والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.

كما قال ترامب إنه يرى سبيلا للسلام مع إيران على الرغم من أنه ندد «بتعطش إيران للدم»، مما هدأ علاوات مخاطر أخرى جرى وضعها في اعتبار أسعار النفط.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.

ويتزامن هبوط أسعار النفط مع تعليقات ترامب التجارية، حيث قال إن بكين فشلت في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، وقامت ممارسات سيئة أثرت سلباً على ملايين الوظائف في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي زيادة في مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وقال معهد البترول في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الخام زادت بواقع 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر أيلول لتصل إلى 423.9 مليون برميل في حين كان توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 249 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا زيادة قدرها 296 ألف برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 2.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 733 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي 183 ألف برميل يوميا إلى 6.7 ملايين برميل يوميا.

