النفط و الغاز

أوضح استطلاع عالمي جديد أجرته شركة أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العالمية يوجوف «YouGov» بتكليف من إكسبو 2020 دبي، أن المجتمع الكويتي منسجم بالكامل مع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تركز على توفير مصادر طاقة بديلة ولاسيما الطاقة الشمسية.

وكشفت نتائج استطلاع توقعات التفاؤل العالمي أن معظم الكويتيين (83%) متفائلون بمستقبلهم على صعيد الاستدامة وإيجاد مصدر بديل من الطاقة النظيفة والمتجددة.

وضمت عينة استطلاع توقعات التفاؤل العالمي، وهو الأول من نوعه في العالم، 20 ألف شخص من 23 دولة منهم 4 آلاف شخص من خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط هي الكويت، وعمان، والسعودية، والإمارات، والأردن. وجاء توزيع العينة على أساس المنطقة الجغرافية والجنس والعمل والحالة الاجتماعية والدخل؛ وجرى استطلاع آراء المشاركين حول مجموعة من المواضيع المرتبطة بالمستقبل وحفز التغيير الإيجابي للأجيال المقبلة على المستويات الفردية والمحلية والعالمية بما في ذلك الاستدامة، والتقدم الاقتصادي، والتقنية، والسفر، فضلا عن التغير المناخي. ويجسد تفاؤل الكويتيين بمستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة حجم الاستثمارات الحكومية في هذا المجال، التي تتجلّى في مشروع «مجمع الشقايا للطاقة المتجددة» الذي يجري تشييده حاليا دعما لتحقيق الهدف الوطني بتوليد 15% من احتياجات الطاقة الكهربائية في الكويت عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، عبّر معظم الكويتيين المشاركين في الاستطلاع (88%) عن اعتقادهم بأن التطورات والابتكارات التقنية تمثل عنصرا رئيسيا في تعزيز تواصل الأفراد في أنحاء العالم، إذ تتيح للمجتمعات تبادل الأفكار وتلبية احتياجات البشرية من الطاقة المستدامة في المستقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع على مستوى العالم والمنطقة أن 9 من كل 10 مشاركين يؤمنون بقدرة الأفراد والمجتمعات على صياغة المستقبل من خلال زيادة تبادل المعرفة والتواصل والتعاون، قبل التطورات التقنية.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «بعد نحو عام واحد، سترحب دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعالم في إكسبو الدولي، بروح من التعاون، لإقامة حوار عالمي مفتوح يتيح لنا التطلع إلى المستقبل بتفاؤل متجدد».

