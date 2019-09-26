النفط و الغاز

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 64?15 دولاراً مقابل 64?41 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط بعد تجدد المخاوف بشأن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي قلص الطلب على الطاقة.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1?67 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 63?10 دولاراً كما انخفض سعر برميل نفط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 35ر1 دولار ليصل الى مستوى 57?29 دولاراً.

