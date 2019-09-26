مال وأعمال

أثار الحديث عن عزم أرامكو السعودية شراء النفط من دول مجاورة من ضمنها الكويت للوفاء بالتزاماتها لتزويد مصافي تكرير أجنبية، بعد هجمات على منشأتين للشركة قبل عشرة أيام عبر الذراع التجاري للشركة الحديث عن حجم الفائض لدى الكويت لتزويد المملكة وفقا لرويترز.

مصادر كشفت لـالنهار أن القدرة التخزينية للنفط الكويتي تصل لـ 15 مليون برميل، تكفي استهلاك البلاد في حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، اضافة الى قدرة احتياطية تصل لـ250 ألف برميل.

وأشارت الى أن القدرة الاحتياطية تتمثل في عدد من الآبار الجاهزة للانتاج فور الحاجة اليها، مبينة أن انتاج الكويت الحالي والبالغ 2.7 مليون برميل وفق اتفاق دول خفض الانتاج أوبك + مستهلكة بالكامل من خلال حصة التزاماتها الخارجية والداخلية.

وذكرت أن التفريط بالزبائن والحصص السوقية لا يكون بهذه السهولة التي يتحدث عنها البعض، مؤكدا أن المملكة رغم علاقتها الطيبة مع دول الجوار خاصة الكويت والامارات لا يمكن ان تضحي بزبائنها. وأكدت المصادر أن عودة المنطقة المقسومة مع الكويت أحد أبرز الحلول لتزويد النقص المؤقت في انتاج المملكة العربية السعودية لتغطية التزاماتها حتى عودة كامل انتاج حقولها، مؤكدة أن انتاج المنطقة المقسومة يتراوح ما بين 300 400 ألف برميل. واشارت الى أن المملكة لديها مخزون نفطي يصل الى 180 مليون برميل، يكفي لـ20 يوما. ووفقا لـرويترز أن المملكة تتدبر امدادات خام من الامارات والكويت لتغطية التزامات تجاه مصافي تكرير خارج المملكة في دول مثل البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وكانت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتين تعالجان الخام الخفيف بالأساس قد أوقفت نحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو أكثر من نصف انتاج أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

ورغم قول المملكة انها ستسترجع انتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع القادم، فانها تطلب، بحسب المصادر، مساعدة من منتجين خليجيين آخرين لكي تستمر في تزويد عملائها وسد أي فجوات بسبب النقص المؤقت.

وحتى قبل الهجمات، كانت أرامكو للتجارة تشتري الخام من أطراف ثالثة وتتاجر فيه وتبادله بمنتجاتها النفطية، لكن المصادر قالت ان تراجع انتاج المملكة رفع طلب الشركة على الخام غير السعودي. وقال مصدران ان أرامكو للتجارة تدبر شحنات صغيرة من الخام الاماراتي لصالح مصفاة البحرين ومجمعات أخرى، من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقال مصدر أدنوك سترسل مليونين الى ثلاثة ملايين (برميل) من مربان الى البحرين. ومربان أحد الخامات الخفيفة الرئيسة للنفط الاماراتي.

وقال مصدر آخر رأينا أيضا مربان يتجه الى... ماليزيا، مشيرا الى مشروع مشترك بين شركة النفط الوطنية الماليزية بتروناس وأرامكو وأحجم متحدث باسم أدنوك عن التعليق.

تشتري أرامكو للتجارة الخام من السوق أيضا لتغذية اس-أويل، ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية، والتي تشاركها أرامكو مشروعا مشتركا.

وأضافت المصادر أن اس-أويل تحصل على النفط الاماراتي والكويتي عن طريق شركات من بينها بي.بي. وامتنعت بي.بي عن الرد على طلب للتعقيب من رويترز.

واشترت أرامكو للتجارة الخام العماني أيضا، وفقا لمصدر في السوق. وقالت المصادر ان الشركة تتطلع لاستيراد المكثفات من السوق.

وقال مصدر ان السعودية لن تستورد الخام لتلبية حاجاتها المحلية.

وقال لماذا القيام بذلك ولدينا مخزون من الخام؟

في سياق متصل عمقت أسعار النفط خسائرها عقب تقرير أفاد بأن السعودية استعادت ضخ الامدادات المعطلة بسبب الهجوم الارهابي عن منشآت أرامكو بأسرع من المتوقع، جنبا الى جنب مع ارتفاع الدولار.

من ناحية أخرى، قال تقرير لـبلومبيرغ، ان شركة أرامكو استعادت ضخ الامدادات المعطلة نتيجة الاعتداء على منشآتها في خريص وبقيق، قبل الموعد الذي حددته سلفا بنحو أسبوع، ورفعت الطاقة الانتاج الى 11 مليون برميل يوميا.

