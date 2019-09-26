مال وأعمال

دفعت أسعار قطع غيار الطائرات المبالغ فيها واجور الصيانة والاصلاح والتغيير والتركيب الكبيرة جدا والتي قدرت بحوالي 81.9 مليار دولار سنويا تدفع دول الخليج منها 30 في المئة الى تدخل الاتحاد الدولي للنقل الجوي باعلان اطلاق منصته في هذا المجال الذي يقصم ظهر بعض شركات الطيران ويساهم في رفع أسعار التذاكر والتي سوف يكشف تفاصيلها في أسبوع الطيران الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 15 الى 17 أكتوبر المقبل.

ويهدف الاتحاد الدولي للنقل الجوي من اطلاق هذه المنصة عبر الانترنت لجلب الشفافية المطلوبة بين شركات الطيران والمؤسسات العالمية الكبرى التي توفر قطع الغيار وتقوم باعمال الصيانة والاصلاح مما يقلل من المدفوعات الزائدة عن طريق جعل تقييم القيمة السوقية العادلة أكثر دقة. ستمكن شركات الطيران وشركات النقل والامداد من شراء وبيع المكونات والأجزاء الصحيحة بالسعر المناسب.

وتفتقد شركات الطيران المستوى الأمثل من الشفافية لتحديد أفضل الأسعار والاطار الزمني للمواد اللازمة. وبالتالي، مما يؤدي الى عدم كفاءة الموارد وسلسلة التوريد. لاسيما وان هذا المجال الحيوي يفتقد الى وجود مرجع مركزي واحد لقيمة فائض قطع غيار الطائرات، ولا الرؤية المسبقة لتكلفة جزء ما أو توفره في الوقت المناسب. يؤدي ذلك الى ارتفاع التكاليف عن طريق اجراء تقييم دقيق للمخزونات أو اعادة بيع فائض المواد أو حساب تكلفة وتوقيت عمليات الاصلاح

من خلال المنصة، سيتم توفير عدد كبير من احصاءات القيمة المضافة للمستخدمين بطريقة مبسطة وفعالة تتيح دمج الطلب بشكل أسهل، وشراء المواد، وتقييمات المخزون، وفرص اعادة بيع قطع الغيار الزائدة وزيادة الثقة في تخطيط أو شراء أو بيع مكونات وقطع غيار الطائرات و السماح بقرارات أكثر استنارة بشأن مكونات وأجزاء الطائرة التي يجب شراؤها واستخدامها و تعزيز الثقة في علاقات المشتري / البائع

ووعد الاتحاد ان تكون منصته محايدة تتيح لشركات الطيران ومقدمي خدمات التصليح والصيانة ومصنعي المعدات الأصلية والمثمنين الحصول على شفافية أكبر في فائض ما بعد البيع بالاضافة الى امكانية الوصول في الوقت الفعلي الى قيم السوق العادلة لأجزاء الطائرة.من خلال الاستفادة من القيمة السوقية العادلة في الوقت الحقيقي

ويتوقع ان توفر هذه الخدمة الجديدة من الاتحاد الدولي لشركات الطيران ما بين 10 الى 15% من كلفة المواد مما سيعيد التوازن الى سلسلة قيمة الطيران ويساعد شركات الطيران على توفير الأموال وبالتالي يساعد في عملية نمو أساطيل الطائرات، قطاع الصيانة والاصلاح لشركات الطيران.

