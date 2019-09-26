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وطن النهار

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سمو نائب الأمير استقبل ناصر صباح الأحمد والصالح وبوشهري

الأمير تلقى اتصالاً من أردوغان للاطمئنان على صحته


تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد ان تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية. هذا وقد أعرب صاحب السمو امير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ماعبر عنه رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الاخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا له موفور الصحة وتمام العافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة أنس الصالح.
كما استقبل سموه محافظ مبارك الكبير محمود عبدالصمد بوشهري.


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