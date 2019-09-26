وطن النهار

شارك الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة برئاسة مستشار الدولة وزير الخارجية بجمهورية الصين وانغ يي وذلك ظهر الثلاثاء أول من أمس على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الاميركية اضافة الى المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيق.

كما شارك في اجتماع وزاري رفيع المستوى لمناقشة الأزمة السورية وتداعياتها.

وعقد لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بالسنغال مادو با وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

كما عقد لقاء مع وزير خارجية اريتريا عثمان محمد. وعقد الخالد لقاء مع وزير الخارجية الاثيوبي جيدو آندارغاجو. تم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

والتقى الخالد مع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة الى ليبيا د. غسان سلامة وذلك على هامش اعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى الخالد مع رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين الصديقة د. رالف غونزالفيس عصر الثلاثاء الماضي على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما التقى مع نظيره في جمهورية استونيا الصديقة اورماس رينسالو وذلك على هامش اعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وجدد الخالد التهنئة لجمهورية استونيا الصديقة بمناسبة حصولها على ثقة المجتمع الدولي وفوزها بمقعد في مجلس الامن كعضو غير دائم لعامي 2021-2020. وشهد اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات ومناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

حضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين ونائب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

