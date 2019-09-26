وطن النهار

نيويورك - «كونا»: أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أمس الأول الثلاثاء التزام الكويت بالاعلان السياسي للمنتدى رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لاسيما الاهداف المتعلقة بالتعليم.

وقال العازمي في تصريح ادلى به لـ (كونا) على هامش مشاركته بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام بحضور رؤساء الدول والحكومات والممثلين الساميين والمنعقد برعاية الجمعية العامة للامم المتحدة. ان موقف الكويت الثابت ينطلق من التزامها الكامل بتعزيز العمل وتسريع وتيرة التقدم المحرز في التنمية المستدامة الأمر الذي يهدف الى توفير أنماط معيشة صحية يسودها السلام والازدهار للجميع والعمل على تحقيق الأهداف الـ17 لانهاء الفقر والجوع وتسهيل فرص الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية والعدالة وفرص العمل، مشيراً الى مواكبة الكويت لكل ما يتصل بالارتقاء بأنماط الحياة من خلال القيام باجراءات فاعلة لتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم باعتبارها أولوية لجميع الخطط والبرامج الوطنية وبمشاركة جميع قطاعات المجتمع والذي تم تجسيده برؤية «كويت جديدة» 2035 والساعية الى تحويل الكويت الى مركز اقليمي رائد مالي وتجاري.

من جانب آخر اكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الثلاثاء الماضي التزام الكويت الكامل بتطبيق التغطية الصحية الشاملة باعتبارها الركيزة الاساسية ضمن اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلق بالصحة.

وقال الوزير في كلمته خلال الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة والمقام على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للامم المتحدة ان رؤساء دول العالم ابدوا التزاما بالعمل على هذا الهدف بموجب قرار الجمعية.

واضاف «ان التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة بمكوناتها ومستوياتها وابعادها المختلفة يتمثل باتخاذ الكويت خطوات عملية لتحويل الالتزام من مرحلة القول الى العمل وبوضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية واقعية وملموسة ومحددة المعالم تقع في مقدمة الاولويات الرئيسة بالخطة الانمائية للكويت ورؤية الكويت 2035».

واوضح باسل الصباح ان الرؤية تتضمن العديد من المشاريع ذات العلاقة بتعزيز الحق في تمتع الجميع بانماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الفئات العمرية وبما يتوافق مع الهدف الثالث من الاهداف العالمية للتنمية المستدامة المعتمدة من منظمة الامم المتحدة.

وذكر ان ما حققته الكويت من انجازات يدعو الى الاعتزاز والفخر والتي توثقها تقارير منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مشيرا الى احراز الكويت للمركز الاول بين دول اقليم شرق المتوسط بتحقيق معدل 77 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة التجميعي وفقا للتقرير المشترك الصادر عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.

