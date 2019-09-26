وطن النهار

غادر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له عاصمة جمهورية كازاخستان (نور سلطان) أمس بعد مشاركته في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الاوروبية الاسيوية (يورو-اسيان) الذي اختتم اعماله امس.

وقالت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان لها انه كان في وداع الغانم على ارض المطار نائب رئيس مجلس النواب الكازاخستاني فلاديمير بوجكو والقائم بأعمال سفارة الكويت لدى كازاخستان خالد الخالدي واركان السفارة.

وضم الوفد البرلماني اضافة للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وامين صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وعضوي الشعبة النائبين الحميدي السبيعي وصفاء الهاشم والنائبين مبارك الحريص وفراج العربيد.

