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مبارك الدعيج بحث والسفير الأميركي العلاقات الثنائية


استقبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس الاربعاء السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان.
وتركز الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الوطيدة المتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة وحرص البلدين على دعمها وتطويرها وتنميتها بما يحقق طموحات الشعبين الصديقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة المجال الاعلامي. واكد الدعيج خلال اللقاء اهتمام (كونا) بتعزيز علاقات دولة الكويت مع مختلف دول العالم وتوطيدها منوها بأهمية العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة الاميركية. من جانبه اشاد السفير سيلفرمان بالدور الذي يقوم به الاعلام الكويتي في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وجهوده في نشر الثقافة والوعي بين المواطنين منوها بالخدمات الاعلامية التي تقدمها وكالة الانباء الكويتية.


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