وطن النهار

وقعت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان رمضان بوشهري عقد تطوير طريق العبدلي السريع بقيمة اجمالية 88 مليون دينار. وقالت بوشهري في بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري امس الاربعاء ان الطريق يمتد من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي جنوبا، مضيفة ان المشروع يعد احد المشاريع الحيوية والمهمة لربط مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بشبكة الطرق السريعة في الكويت اذ يربط مدينة (جنوب المطلاع) السكنية بطريق العبدلي الرئيس مع توفير مداخل ومخارج للمدينة. وذكرت ان المشروع هو المرحلة الثانية من تطوير طريق العبدلي الذي يخدم مدينة المطلاع السكنية استكمالا للمرحلة الاولى من تطوير طريق العبدلى وهو العقد (هـ ط/245) الذي تم توقيعه في 28 أغسطس الماضي مع الشركة التركية (Makyol Insaa Tanayi Turizem V.E Ticaret A.s).

وبينت بوشهري انه سيتم من خلال هذين المشروعين توفير مداخل ومخارج اضافية لخدمة المدينة وربطها مع شبكة الطرق السريعة بما يحقق سهولة وانسيابية في الحركة المرورية لقاطني المدينة وبما يتوافق مع الكثافة السكانية والحجم المروري المتوقع مستقبلا في هذه المدينة.

من جهتها، قالت المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل بالانابة سهى اشكناني وفق البيان ان العقد تم توقيعه مع المقاول العالمي للشركة الايطالية (ITINERA S.P.A) ووكيلها المحلي شركة (يوسف يحيى المتروك) للمقاولات العامة للمباني.

واضافت ان مدة تنفيذ المشروع ستستغرق ثلاث سنوات وسيكون الاشراف من خلال فريق مشكل من قبل (هيئة الطرق) وفريق الدعم الفني التابع للهيئة.

واوضحت ان هذا المشروع سيربط بين مدخل مدينة المطلاع وبين وصلة الطريق الاقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا بطول إجمالي 26 كيلومترا وستتم توسعة الطريق القائم من ثلاث حارات إلى خمس حارات بكل اتجاه.

وذكرت اشكناني ان المشروع يشمل ايضا انشاء ثلاثة تقاطعات رئيسة حرة الحركة وستة جسور علوية اضافة الى تنفيذ شبكات البنية التحتية وخدمات اخرى.

وافادت انه سيتم نقل او ترحيل بعض الخدمات القائمة الى مسارات محددة لتوفير المساحات اللازمة لانشاء الطرق والجسور.

