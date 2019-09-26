وطن النهار

اجتمع وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي مع قادة وضباط وحدات الحرس الوطني المعنية بخطة الطوارئ التي عكف الحرس الوطني على صياغتها منذ انتهاء موسم الأمطار الماضي وشملت تعزيز القدرات الفنية وتدريب مزيد من الكوادر البشرية في التعامل مع آثار الامطار.

ونقل للحضور توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني ببذل أقصى الجهود لتطوير قدرات فرق الإسناد بالحرس الوطني في مواجهة حالات الطوارئ، مؤكدا أن القيادة تضع جميع الإمكانات أمام القادة لتحقيق هذا الهدف من خلال إدخال أحدث الآليات والمعدات وإلحاق العناصر البشرية بدورات تدريبية بالتعاون مع أفضل المؤسسات التي تربطها بروتوكولات ومذكرات تعاون مع الحرس الوطني في الدول المتقدمة.

وتخلل الاجتماع إيجاز من مديرية العمليات حول خطة الطوارئ شملت تقييما لجهود الحرس الوطني خلال موسم الأمطار السابق لسرعة تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وسد أي نقص لدى الوحدات المعنية وتلبية احتياجاتها المادية والبشرية.

وطالب الفريق الرفاعي بضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد والحرص على مقدرات الوطن التي تجلت خلال الموسم الماضي ونالت إشادة كبيرة من القيادة السياسية وجموع المواطنين، عندما أثنوا على تضحيات رجال الحرس الوطني لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

حضر الاجتماع المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب، والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد العميد رياض طواري، والمعاون للإسناد الإداري العميد الركن طلاع قدير، ومدير مديرية الخدمات الفنية العميد عصام نايف وعدد من ضباط الحرس الوطني.

