وطن النهار

أعلنت نائبة رئيس مجلس ادارة جمعية الكويتية لرعاية المعاقين سبيكة الجاسر، عن توقيع الجمعية عقد تنفيذ مبنى تأهيل ذوي الإعاقة المقرر بنائه في منطقة غرناطة بقيمة 5 ملايين دينار، موضحة أن التنفيذ العام للمبنى سيكلف 4 ملايين و200 ألف دينار في حين ما تبقى من المبلغ سيكون مخصصا لتجيهزه بالمعدات والمفروشات اللازمة، مثنية على جهود المتبرعين ودعمهم السخي لتحقيق الرؤية في بناء المركز التي سيكون الوحيد في الكويت ويدعم فئة المعاقين وتأهيلهم للعيش بكرامة.

وقالت الجاسر في تصريح للصحافيين، ان المركز سيستضيف الكويتيين والجنسيات الأخرى، وسيكون التركيز على المواطنين لتأهيلهم إلى سوق العمل والمشاركة في وظائف حكومية وقطاع أهلي ومساعدة المستهدفين واعضاء المركز المستقبلي للانخراط بالمجتمع والعمل.

وذكرت أنه سيشمل تقديم خدمات متنوعة لجميع فئات المعاقين وسيكون التأهيل للشخص بقدرات معينة، حيث سيكون وجود مثل هذا النوع من المركز الذي يطمح بتوقيع اتفاقيات مع كليات اوروبية وانكليزية لتشغيله الأول من نوعه وقفزة كبيرة لاستقبال الاطفال والملتحقين من 6 سنوات إلى اكبر من 18 عاما.

بدورها، قالت أمين سر الجمعية م. منى بورسلي، إن المساحة الكلية ستكون للمبنى 15 ألف م2 يضم وحدات تأهيل وورش تدريبية ومنافذ تسويق لبيع منتجات الأقسام التي تحتوي عليها وفصول وأماكن للعلاج الطبيعي التخصصي ومسرحا ومطعما وغيره من المرافق وذلك على طابقين.

وأضافت أن العقد الذي تم توقيعه مع المقاول يمتد لـ 18 شهرا في القطعة الثالثة من منطقة غرناطة حيث جاءت فكرته لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية للأبناء ذوي الإعاقة بصفة عامة والذين تواجههم مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية بصفة خاصة من خلال توفير المناخ الصحي والاجتماعي والثقافي الملائم لتنشئة الأطفال المعوقين ورعايتهم وإعدادهم ليكونوا دعامة صالحة بالمجتمع.

