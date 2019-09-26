وطن النهار

عقدت منظمة ASTM بالتعاون مع بلدية الكويت ورشة عمل في مجال كودات البناء بمشاركة رئيس المنظمة وعدد من الجهات الدولية الى جانب ممثلي دول الخليج في مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «المعايير والأكواد المستدامة في التشييد».

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان في كلمة ألقاها «أتقدم بالشكر لبلدية الكويت تحت قيادة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لإقامته حدث اليوم وتحياتي الحارة لقياديي المعايير الذين تركوا إقليمهم ليلتحقوا بنا اليوم والمتحدثين المتميزين خبراء التشييد المستدام ولكل الضيوف الذين تشرفت بهم صباح اليوم».

وأوضح سيلفرمان أن ورشة عمل اليوم جاءت ثمرة للتنسيق والتعاون منذ خمس سنين في مجال المعايير والأكواد المستدامة في تشييد المشاريع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يضفي صفة الرسمية للتنسيق والتعاون بين إدارات التجارة في الولايات المتحدة وإدارة التجارة الدولية لـ ASTM الدولية ومجلس الأكواد الدولي. وأشار إلى أن كل جانب من هذا المشروع يعد نجاحا لتعاون الخبرات المشتركة للجميع. ولفت سيلفرمان إلى أن المشروع يحظى برؤية عريضة والتزام قوي من قيادات الخليج لزيادة الإستدامة في مجال التشييد، مبينا بأن الرؤية المشتركة ساهمت في تفهمنا لإنجازها لإننا نعرف معايير وأكواد البناء المؤكدة لتحسين جودة وسلامة وإستدامة التشييد. وبدوره رحب مدير عام بلدية م. أحمد المنفوحي خلال كلمته بالحضور الفاعل لسفير الولايات المتحدة الاميركية الكويت لورانس سيلفرمان وكذلك مشاركة كل من رئيس منظمة أ اس تي ام العالمية ورئيس هيئة المقاييس لدول مجلس التعاون الخليج العربية ومدير عام العلاقات الخارجية في المنظمة وممثلي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات الفاعلة في مجال الكودات. وقال ان انشاء كود خليجي موحد لدول مجلس التعاون الخليجية اصبح واقعا بفضل العمل المشترك وتبادل الخبرات بين دول الخليج خاصة أنه كان من أهم العوامل الرئيسة لايجاد كود خليجي موحد. وأشاد المنفوحي بالمنظمة العالمية ASTM لإقامة ورشة العمل وإتاحة الاستفادة من خبراتها بوضع الاسس والمعايير النموذجية لقواعد البناء ما ينعكس على الكود الخليجي الموحد، مثمناً التجارب الرائدة في بعض الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن نظام الكودات خاصة أن دولة الكويت تميزت بكود المباني الخضراء الذي اقر من دول مجلس التعاون وايضا من قبل المنظمات العالمية كما اسهمت ايضا بتقديم كود الطاقة وكود الاطفاء الى جانب كود الاحتياجات الخاصة.

وبين أن التجربة الرائدة في بعض دول مجلس التعاون مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطة عمان واسهامات دولة قطر في نظام الكود الموحد لتعزيز العمل المشترك في نظام الكودات ستفتح افاقا جديدة امام دول الخليج العربي في أكثر من مجال.

وأكد المنفوحي حرص القيادة العليا في الكويت على الاجتماعات المشتركة في مجال الكودات وتنظيم ورش العمل للمساهمة في استخداماتها في التطوير نظام الكودات وتعزيز تبادل الخبرات والعمل المشترك بين دول الخليج العربية والمنظمات الدولية.

واوضح أهمية الكود الموحد لمواجهة الزلازل بعد تعرض المنطقة في السنوات الاخيرة لهزات أرضية، لافتا الى أن هناك مباني صممت لمقاومة الزلازل لذلك اصبح استخدام الكود امرا ضروريا نتيجة لاقتراب الزلازل من المنطقة اثر تشققات في طبقات الارض.

