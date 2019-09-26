وطن النهار

عقدت وزارة المواصلات اجتماعها مع ممثلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمكتب وكيل الوزارة م. خلود الشهاب وبحضور د. عبدالله المزروعي عميد كلية الدراسات التكنولوجية وخالد العوضي رئيس قسم هندسة السيارات البحرية، حضره ممثلو قطاع النقل بوزارة المواصلات عادل الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل وم. جمال الكندري مدير ادارة النقل البحري، وتم الاتفاق على ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين واعتباره نقطة انطلاق نحو توطيد العلاقات والتعاون بين الجانبين بهدف سد حاجة قطاع النقل بوزارة المواصلات الحالية والمستقبلية من الكوادر البشرية المطلوبة من خلال تأهيل الطلبة على مستوى عالٍ من الكفاءة العملية والعلمية على الصعيد الاكاديمي والتدريبي وتحسين وتنويع مخرجات التعليم بما يتوافق مع رؤية الوزارة المستقبلية فضلاً عن التنسيق حول اضافة بعض المواد التخصصية لمناهج التعليم واعداد البرامج التدريبية المشتركة لمعالجة اختلالات سوق العمل ونقص التخصصات المطلوبة مستقبلاً.

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمسار خطة الوزارة نحو تطوير وتحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الجهات ذات العلاقة للحفاظ على سلامة الملاحة والبيئة البحرية والمحافظة على سلامة الأرواح في البحار لتحقيق المصلحة العامة وتفعيلاً لدور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تحقيق اهداف وتطلعات وزارة المواصلات وتوثيق أواصر التعاون بين الجهات الحكومية.

