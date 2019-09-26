وطن النهار

أكدت مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أن هناك تشريعات كثيرة «للشؤون» تضمن بعد وسلامة «أموال التبرعات» من عملية غسيل الأموال ووصولها الى المستحقين، مشيرة الى حرص الوزارة على احكام النظم واللوائح في تنظيم حركة العمل الخيرية في الكويت.

وقالت الراشد في تصريح للصحافيين، على هامش حضورها اللقاء الدوري الثاني مع جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري الذي أقيم صباح أمس تحت رعاية وكيلة التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، ان هناك خطة استراتيجية وضعتها اللجنة المختصة مبنية على توصيات عدة تنظم عملية جمع التبرعات الخيرية وايصالها الى المستحقين، موضحة أن احدى هذه التوصيات تخص منظمات المجتمع المدني التي سيتم التعريف بها بشكل أكبر خلال لقاء اليوم (أمس)، لافتة الى أن أغلب الجمعيات الخيرية لديها اجراءات احترازية تؤمن وصول التبرعات الى أصحابها.

وأشارت الى أن اللقاء الدوري الثاني مع جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري يسلط الضوء على بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الخيري الكويتي في اطار تعزيز التواصل بين الجانبين بشأن ترتيب عملية جمع التبرعات وضمان ايصال الأموال الى المحتاجين، مشيرة الى أن الهدف من اقامته بشكل دوري تعزيز التعاون والوصول الى اتفاق مع كافة الأطراف القائمة على العمل الخيري.

وأضافت: أن مقترح جدول الاعمال المدرج للقاء مقدم من الجمعيات للحديث حول المواضيع ذات الشأن في أموال تبرعات أهل الخير، ويشمل 3 بنود رئيسة منها الرد على الاستفسارات ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل القائمين على العمل الخيري، غير أنه سيشارك في جزء من هذا اللقاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد توصية وزارة الخارجية للتعاون مع معها.

ولفتت الى ان هناك كتاب تعاون من وزارة الخارجية بخصوص المفوضية التي تعمل على اطلاق حملة تبرعات للنازحين واللاجئين في بعض الدول بمناسبة مرور الذكرى الخامسة على تسمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائدا للعمل الانساني.

من جانبه، أعلن مدير مكتب الكويت لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين د. سامر حدادين، اطلاق حملة جمع التبرعات للاجئين والنازحين بمناسبة مرور الذكرى الخامسة على تسمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الانساني، مؤكدا أن المفوضية ارتأت المشاركة في هذا اللقاء للاعلان عن هذه الحملة.

وقال: ان «المفوضية موجودة في الكويت منذ عام 1991 وهي تعمل في 140 دولة على مستوى العالم، لافتا الى أن «هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه للقاء القائمين على العمل الخيري في الكويت، الا أننا نتمنى استمرار وزيادة اللقاءات في هذا الجانب.

وبين أن المفوضية تتعامل مع الحكومات والقطاع الخاص باعتبار أن هناك مسؤولية دولية لمساعدة اللاجئين والنازحين، معلنا عن ان الكويت تعتبر من الدول التي احتلت المراكز الاولى في العمل الخيري وتقديم المساعدات واغاثة المحتاجين على مستوى العالم.

وأكد أن المفوضية حصلت على موافقة وزارة الخارجية لاطلاق هذه الحملة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة على تسمية قائد الانسانية، مشددا على أن المفوضية دائما تسعى لتأمين الأمن وتعزيز الاستقرار للمواطنين ومساعدة البشرية في مختلف الجوانب الانسانية ومنها توفير الخدمات التعليمية بالاضافة الى التطعيمات الصحية.

