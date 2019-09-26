وطن النهار

تواجه هيئة القوى العاملة، أزمة جديدة في محافظة الأحمدي ظهرت عند بدء اجراءات النقل من مبنى ادارة عمل الاحمدي الكائن بصورة مؤقتة في مدينة الاحمدي الى مبنى الادارة الجديد في جنوب الصباحية، وذلك بعد اعتماد خريطة توزيع المراقبات والأقسام والوحدات على المبنى. في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن نائب المدير العام عبدالله المطوطح قام بزيارة الى مبنى ادارة عمل الاحمدي الجديد فور تلقيه مشكلة تعطل عملية الانتقال، مشيرة الى أن هناك خطأ هندسياً اكتشف في المبنى عند عملية استكمال التجهيزات بالاحتياجات والادوات اللازمة للتأثيث، مبينة أن الدور الأول لا يتحمل ثقل مكائن تخزين الملفات المطلوبة لتجهيز الركن المخصص لوحدة تقدير الاحتياج خصوصا أن وزنها يصل الى ما يقارب 20 طنا. وأوضحت المصادر أن المكتب الهندسي المشرف على المبنى أكد بعدم تحمل الادوار الاوزان الثقيلة، لاسيما المكائن المخصصة للتخزين لاسيما ان وزن الواحدة منها يفوق الطن وهناك ما يزيد عن 10 مكائن مخصصة للمستندات، ما يتسبب في انهيار السقف نظرا للحمولة الزائدة، الأمر الذي قابله المكتب الهندسي بالرفض. وقالت المصادر أن المطوطح ارتأى اعادة توزيع الوحدات وتخصيص جزء من السرداب لهذه المكائن، غير ان الامر أيضا قوبل بالرفض باعتبار انه يحدث مشكلة أخرى تتسبب في عرقلة العمل للتأخر في انجاز المعاملات وبطء الاجراءات في آلية النقل والتنقل بين الموظفين، مؤكدة أن الهيئة تعمل على معالجة المشكلة وفق الامكانات المتاحة.

