وطن النهار

نظمت دار لولوة للطباعة والنشر حفلا أول من أمس لتوقيع كتاب (الكويت في 400 عام) في المركز الأمريكاني الثقافي بحضور مؤلفتيه الشيخة انتصار سالم العلي الصباح ورئيسة برنامج (بريق) رقية حسين وحشد من السفراء والأكاديميين ونخبة من الأدباء والمثقفين.

وقالت الشيخة انتصار الصباح في كلمتها خلال الحفل ان الكتاب الذي استغرق نحو ست سنوات من العمل بمشاركة حسين ومراجعة تاريخية للدكتور حمد القحطاني ان ما دفعها الى اعداد هذا الكتاب المصور هو نقص الكتب التي توثق تاريخ الكويت.

وأكدت أن الكتاب جاء نتاج عمل متواصل وبعد تفكير وبحث ومعاناة للحصول على وثائق معتمدة وموثوقة لافتة الى أنها أرادت عمل كتاب يستطيع القارئ قراءته بمتعة وسهولة اعتمادا على الصورة.

وذكرت أن هناك نسبة قليلة من الناس مازالت تحافظ على القراءة في عصر اتسم بالسرعة وانتشار الأخبار لذا كان لابد من التفكير في عمل كتاب تسهل قراءته خلال فترة وجيزة جدا ويضم معلومات تاريخية مهمة في حقبة تمتد على مدار 400 سنة.

وأضافت الشيخة انتصار الصباح «لم استمتع في حياتي كما استمتعت وأنا أعود بالذاكرة الى الوراء فأبحث وأبحث لأحاول توثيق الكويت بالصور والوثائق ليكون هذا الكتاب أحد الشهود على عراقة الكويت ورخائها ومحبة أبنائها لها».

وأوضحت أنها على يقين بأن الكويت ومنذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة لا تكفيها جميع أوراق العالم لتدوين الأماكن والأحداث والأحاديث والقصص والمواقف التي حدثت فيها.

بدورها قالت حسين ان العمل في هذا الكتاب أضاف اليها الكثير لافتة الى استفادتها القصوى من ثراء المعلومات لدى الشيخة انتصار الصباح وغزارتها حول تاريخ الكويت وما تضمنه الكتاب من وثائق وصور نادرة.

وأضافت أنه كانت هناك معلومات وصور ووثائق متنوعة «واكتشفنا أن حجم الكتاب وصل الى 500 صفحة فكان لابد من اعادة اختيار الصور لتقليل عدد الصفحات وحرصنا على الاحتفاظ بالصور الأقل تداولا أو التي تنشر للمرة الأولى وتم العمل بذكاء فائق بناء على تعليمات الشيخة انتصار الصباح».

من جانبه أكد القحطاني أن الكتاب يحتوي على معلومات قيمة لافتا الى أن الصورة قد تعبر عن مجلد بأكمله وهذا الكتاب احتوى على عدد من الصور المعبرة مع شرح مبسط عن تاريخ او حدث معين تمثله هذه الصورة وشهدته الكويت وذلك بطريقة سلسة وميسرة وشائقة.

وأعرب عن الأمل في أن تكون هناك اصدارات أخرى متخصصة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية لاثراء المكتبة الكويتية وتعريف الابناء بتاريخ الكويت المشرق.

من ناحيته أشاد سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان في تصريح للصحافيين بمحتوى الكتاب «فهذا العمل الكبير الذي استغرق سنوات لجمع المعلومات والصور يستحق الاشادة» معربا عن الفخر بحضور حفل التوقيع.

وقال سيلفرمان ان الكتاب أرخ أيضا العلاقات المميزة بين الكويت والولايات المتحدة من خلال حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي اضافة الى الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.

بدوره أعرب سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت عن سعادته بالمشاركة في حفل توقيع الكتاب «وهو مهم جدا لأنه يؤرخ تاريخ الكويت لعقود طويلة مضت حتى قبل ابرام اتفاق التعاون بين الكويت وبريطانيا الذي يعود الى 120 عاما.

وقال دافنبورت ان الكتاب تطرق الى أحداث تاريخية مهمة ومحطات للعلاقات الكويتية البريطانية والتي لم يكن على دراية بها مبديا اعجابه الشديد بفكرة تأليف كتاب يوثق تاريخ بلد بالصور وبشرح مبسط خصوصا أن هذا النوع من الكتب يلقى اهتماما كبيرا من الباحثين.

من جهته أشاد السفير التونسي لدى البلاد أحمد بن صغير بمحتوى الكتاب الذي اعتبره مرجعا مهما لتاريخ الكويت وتمنى ترجمته الى لغات أخرى كي يتسنى للباحثين من دول أخرى الاطلاع على هذه المطبوعة المتميزة.

