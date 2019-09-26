وطن النهار

شدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على ضرورة تعزيز وازكاء مبادئ العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، وصولا الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي يطمح اليها الجميع والتي تتخذها محافظة الاحمدي منهاجاً في تعاملها وشراكاتها مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية والخاصة.

وثمن الخالد في هذا الصدد ايقاع التفاعل من جانب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمدير العام الشيخ محمد اليوسف، وتجاوبه لتلبية احتياجات أهالي مناطق محافظة الأحمدي المختلفة، واهتمامه مؤخراً بمتابعة تشجير منتزه حديقة العقيلة ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء لانارة المنتزه، مثمناً الجهود الحثيثة لجميع الجهات المعنية في هذا الصدد.