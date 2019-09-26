وطن النهار

أكد مدير ادارة خدمات كبار السن في وزارة الصحة الدكتور أحمد الحسيني ان الوزارة تتجه بتوصيات من الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح لعمل وحدات تنظيمية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن مكونة من اطباء واخصائيي علاج طبيعي وعلاج مجتمعي وتمريضي لتقديم خدمات صحية لهم في جميع محافظات الدولة.

وقال الحسيني في تصريح صحافي على هامش الملتقى التمريضي الاول لكبار السن ان ادارة الخدمات الصحية لكبار السن في وزارة الصحة تتجه لمسح أعداد كبار السن بهدف التعرف على حالتهم والذهاب اليهم في المنازل لتقديم الدعم الفني والصحي لهم، مؤكدا ان هذا الخدمة ستقلل الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية، ومنوهاً الى ان الادارة بصدد تنظيم تدريبية للتمريض والاعداد لورش عمل مع الاطباء والفنيين بمشاركة الباحثين الاجتماعيين علاوة على التنسيق مع المستشفيات لتقديم الخدمة والرعاية لكبار السن بشكلها الافضل.

من جهتها أكدت رئيس الهيئة التمريضية في ادارة الخدمات الصحية لكبار السن خالدة يوسف المراقي على الاهتمام بتقديم الرعاية الصحية والتمريضية لكبار السن في المنازل مشيرة الى الحرص على معرفة افضل الاساليب والتقنيات الحديثة لتطوير المهارات الخاصة بالتعامل مع كبار السن، ومشيرة كذلك الى تكوين فرق بسيط للرعاية المتنقلة المنزلية لتقديم الخدمات لكبار السن، أكدت ان الطموح هو تكوين وحدة كاملة للرعاية المتنقلة المنزلية.

