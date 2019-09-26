وطن النهار

ترأس الوكيل المساعد للتعليم العام أسامه السلطان، اجتماعا مع فريق المشروع الوطني للتغذية الصحية، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ونائب المدير العام بقطاع شؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. نوال الحمد. وجاء الاجتماع التنسيقي الذي عقد صباح امس، لرصد وضع المقاصف المدرسية في المرحلة الابتدائية بعد بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، وتمخض الاجتماع عن أهمية وضع خطة عمل وآلية مشتركة بين وزارة التربية والهيئة العامة للغذاء والتغذية لتعزيز ثقافة الغذاء لدى الطفل والأسرة والمدرسة معا، و لتغيير العادات الصحية الخطأ عند الطلبة بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على المقاصف المدرسية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية وهيئة الغذاء والتغذية تختص بهذا المشروع.

«الداخلية» أطلقت حملة في المدارس

ضمن اطار التعاون المشترك بين وزارة التربية ووزارة الداخلية واصلت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني حملتها التوعوية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في مدرسة المطوعة منيرة محمد الدخان الابتدائية للبنات، والتي اقيمت فعالياتها اثناء طابور الصباح. في هذا السياق، اكدت ضابط ادارة الاعلام الامني ملازم اول سارة فريدون ان الحملة تمتد على مدار العام الدراسي لمرحلة رياض الاطفال وصولا بالمرحلة الجامعية والمعاهد والكليات التطبيقية بهدف تعزيز القيم الاجتماعي وغرس المفاهيم الامنية والمرورية في نفوس الطلبة واولياء الامور، بالاضافة الى تسليط الضوء على اهمية التعاون مع عناصر قوة الشرطة لتطبيق القانون وحفظ الامن.

