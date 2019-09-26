وطن النهار

قررت محكمة الجنايات أمس في اولى جلساتها في القضية المشهورة بـ «عتيج المسيان» المتهم فيها 8 اشخاص وهم المغرد «عتيج المسيان ومحامٍ وصحافي وموظفون ومغردون، برفض طلب دفاع المتهمين باخلاء سبيلهم وتأجيل القضية الى جلسة 16 اكتوبر لحضور ضابط الواقعة».

وخلال جلسة أمس امر قاضي المحكمة باخلاء قاعة المحاكمة من جميع الحاضرين وسمح للمحامين الحاضرين مع المتهمين فقط، قال مصدر قانوني إن المحكمة استجوبت المتهمين واسندت اليهم التهم المسندة من قبل النيابة الا ان المتهمين انكروا جميع التهم، فيما طالب دفاع المتهمين اخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة كون المتهمون كويتيين ومن فئة غير محددي الجنسية ولا يخشى هروبهم، الا ان المحكمة رفضت طلب المحامين وقررت تأجيل القضية الى شهر اكتوبر لحضور ضابط الواقعة.

وقد حصلت «النهار» على تقرير اتهام المتهمين حيث اسندت النيابة العامة الى المتهمين الاول والثاني والثالث بأنهم قاموا بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية وهي « المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية» بأن نشروا على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» عبر حساب «عتيج المسيان» التغريدات المبينة بالاوراق والتي تضمنت عبارات والفاظاً اساءت الى تلك الدول والتي من شأنها ان تعرض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كم انهم مستوطنون لدولة الكويت أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد بان نشروا من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت بواسطة الحساب سالف البيان في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التغريدات المبينة بالاوراق والتي تضمنت عبارات من شأنها اضعاف الثقة المالية للدولة وتقليل هيبتها واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية.

كما اسندت النيابة للمتهم الاول «عتيج المسيان» بانه أنشأ وشغل الحسابات الاخبارية وهي «الاخبارية الخليجية وسوالف نيوز والضاحية الاخبارية وكويت تاون واخبار الخليج العربي والمسيان بوست» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دون الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام.

واسندت النيابة للمتهمين الرابع «مغرد» والخامس «مغرد والسادس» محامٍ والسابع «صحافي» والثامن «موظف» بانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمة محل الوصف اولا بند «2» حال كونهم عالمين بنيته بان اتفقوا معه على ارتكابها باذاعة اخبار كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وساعدوه بان امدوه بالتسهيلات والمساعدات المادية والمعنوية والمعلوماتية موضوع العبارات والتغريدات المسيئة المبينة بالاوراق وذلك لنشرها عبر حساب عتيج المسيان في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي كان من شأنها اضعاف الثقة المالية للدولة وهيبتها واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية فكانت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدات.

كما اسندت النيابة للمتهمين من الاول حتى السابع بأنهم شرعوا في ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامهم بارتكاب جريمة او تهديد بارتكابها بان اتفقوا على نشر ما يفيد اتهامهم بارتكاب وقائع فساد مالي وسياسي بغية الحصول على أموال منهم وذلك عبر حساب «عتيج المسيان» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

كما انهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه عدولهم عما اتفقوا عليه.

كما اسندت النيابة الى جميع المتهمين أنهم اساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بارتكابهم للافعال موضوع التهم السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

