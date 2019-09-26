وطن النهار

قضت محكمة الجنايات بحبس مدرسة «كويتية» تعمل في وزارة التربية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويرها شهادة الماجستير في علم النفس من مصر جامعة المنصورة وتقديهما للوزارة. وتتلخص الواقعة لدى قيام المدرسة بتقديم طلب الى التعليم العالي لاعتماد شهادتها الماجستير في علم النفس والتي حصلت عليها من مصر عبر جامعة المنصورة وبالتدقيق على الشهادة من التعليم العالي تبين ان الشهادة مزورة وتمت احالة المتهمة الي النيابة العامة التي اقرت انها تراسلت مع الجامعة.

وجاء في تقرير المباحث ان المتهمة لم تغادر الكويت الي مصر خلال تاريخ دراستها في مصر حسب ما هو مدون في تاريخ شهادة الماجستير.

