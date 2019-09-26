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حياد إيجابي

معادلة الديموقراطية


جرت العادة في الكويت وغيرها من الدول التي لا تزال تعيش التجربة الديموقراطية عن توجيه النقد لكل من الحكومة والبرلمان حيث تعجز الحكومة على الوفاء بالكثير من التزاماتها تجاه مواطنيها في جانب الخدمات العامة بفعل سوء الأداء والإدارة وتفشي الفساد في كثير من الأحيان، اما البرلمان فعادة ما تظهر الاخبار من آن لآخر حول قضايا التنفيع والاستفادة واستغلال المنصب والتي يقوم بها الكثير من النواب حيث ان طرح قضايا للنقاش العام او الأسئلة البرلمانية يساء استخدامها في كثير من الأحيان بحيث تتحول الى أدوات للسيطرة والتحكم والاستغلال والتهديد والتي يقع تحتها الوزير الذي يسعى بكل ما لديه لترضية النواب على حساب العدالة الاجتماعية وغيرها من معايير الحوكمة والتي تكون أولى ضحايا ذلك التناحر السياسي والنيابي.
ولكن يبقى السؤال الاهم لماذا يتذمر الناس؟ وما أسباب استمرار توجيه النقد؟ وفِي كثير من الأحيان كثير من المتذمرين لا يشاركون اصلا في الانتخابات.
تلك الحالة والتي يسعى جمهور من الناخبين الى فرض تغييب إرادي للمشاركة السياسية في الاختيار وصناعة القرار من المفترض ايضا ان يتحمل اولئك عقبات ذلك الموقف سواء كان السلبي بعدم المشاركة او المشاركة السيئة من خلال التصويت وفق اعتبارات عائلية او قبلية او عشائرية او طائفية فحينما يكون الاختيار سيئاً تصبح النتيجة كارثية وهي نتيجة يتحملها الجميع.
لا يقتصر سوء الأداء فقط على التجارب الديموقراطية الحديثة كالكويت وغيرها من دول انضمت حديثا للقطار الديموقراطي لكن الاختيار السيء سمة مشتركة حتى مع اعرق الديموقراطيات حيث شهدنا اخيرا كيف انتهت الديموقراطيات الغربية بالتصويت للمتطرفين او ما يسمى بالأحزاب الشعبوية والتي جاءت كردود افعال على موجات المهاجرين وانتشارهم والتي كانت في الأصل نتاجا لسياسات غربية فاشلة بدء فيما حدث في أفغانستان في الثمانينيات وهي سياسة لا يزال يدفع ثمنها الجميع ولكن تبقى لدى الديموقراطيات الغربية آليات ذاتية للتصحيح، كما ان بامكان الناخب ان يسترجع وعيه ويسعى لتصحيح اختياراته حينما يراها كارثية ما يعني قوة حقيقة للرأي العام وذلك ما نفتقده في الديموقراطيات العربية التي تستمر في الخيارات السيئة وتظل تعيش في حلقة مفرغة من التخلف، ولكن العالم لم يعد لديه الوقت لينتظر نضج ذلك الوعي وهي الخطورة التي يجب ان تستوعبها الشعوب العربية فتصحح حتى تتمكن من النضج وتصحيح مساراتها الديموقراطية تحقيقا لأمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي.


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