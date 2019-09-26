آراء

قبل اسابيع قليلة خسر منتخب الكويت لكرة القدم من منتخب استراليا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 و كأس اسيا 2023، وهي نتيجة بالطبع لم ترض الشارع الرياضي وكان هناك استياء كبير من الجماهير الرياضية وعبروا عنه بقوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

خرج بعدها مدرب المنتخب جوزاك بتصريح وذكر أنه لا يمكن تطوير الكرة الكويتية بهذه الطريقة وأن هناك قصورا كبيرا في توفير الإمكانيات للفريق، وأن غياب الاحتراف واعتبار الرياضة في الكويت مجرد هواية بمثابة عائق كبير أمام تطور كرة القدم، وقال كيف للاعبين هواة مواجهة لاعبين محترفين في دوريات أوروبا؟ ففوجئنا بعدها بقرار اتحاد كرة القدم بإقالة مدرب المنتخب والفريق المعاون له لسوء النتائج.

وقبل أيام قليلة تلقى منتخب الكويت للناشئين تحت 16 سنة خسارة ثقيلة من منتخب طاجيكستان بتسعة أهداف مقابل لا شيء بتصفيات كأس آسيا 2020، وهذه الخسارة هي الأثقل على صعيد المشاركات الكويتية منذ انضمام الكويت إلى الاتحاد الآسيوي، وقد حظي الأزرق الشاب بفترة إعداد طويلة تخللها معسكر خارجي إلا أن النتيجة جاءت صادمة وكانت شديدة على الشارع الرياضي. ولا شك أن اتحاد كرة القدم يتحمل نتيجة هذه الخسائر المتكررة فالفارق الفني والبدني بين لاعبي منتخب الكويت ولاعبي الفرق الأخرى المنافسة واضح وضوح الشمس، وسوف أُلخص بعض الأسباب التي يتحملها الاتحاد بدون شك وهي كالتالي:-

أولا: غياب التخطيط وعدم وجود استراتيجية تحدد فيها الأهداف لسنوات طويلة قادمة، فمع الايقاف الذي عانت منه منتخبات الكويت كان من الضرورة بمكان أن يستعين اتحاد كرة القدم بخبراء متخصصين في وضع الاستراتيجيات لوضع خطة بعيدة المدى لإعداد جيل جديد للكرة الكويتية، فوضع برنامج بشكل سريع وعمل معسكرات بشكل غير مدروس أمر عفى عليه الزمن وستكون نتيجته الاخفاق حتما.

ثانيا: عدم وضع خطة ثابتة للجنة المسابقات ابتداء من المراحل العمرية ووصولا إلى الدرجة الأولى، فجداول المباريات يجب وضعها لخمس سنوات مقبلة بجداول ثابتة يراعى فيها أيام «fifaday» وأمور أخرى كثيرة بحيث تستعد الأندية بشكل احترافي وبرامج محددة بالوقت والتاريخ ولنا في الدوري الانجليزي قدوة ومثل.

ثالثا: تقصير الاتحاد بتوفير ملاعب صالحة للتدريب تتيح لمدربي المنتخبات تجميع المنتخب وإعداده بالشكل اللائق.

رابعا: غياب البرامج الثابتة التي تقوم أساسا على معدلات الأعمار وفق الرزنامة الآسيوية ليكون الإعداد مبكرا واختيار اللاعبين متناسبا مع البطولات التي سنشارك فيها.

خامسا: الاختيار السيئ والعشوائي والتخبط في اختيار مدربي المنتخبات كافة، فالانجازات السابقة للكرة الكويتية كان من أهم أسبابها اختيار مدربين عالميين ارتقوا بالكرة الكويتية بفضل حرفيتهم وتاريخهم ومستواهم المتقدم، واذكر منهم بروشيتش وزجالوا وكارلوس البرتو ولويس فيليب.

ورسالتي اليوم موجهة للهيئة العامة للرياضة وهي جزء من تصريح مدرب المنتخب الذي تمت إقالته حيث قال «الاستمرار باعتبار الرياضة هواية سيصل بالرياضة الكويتية إلى الهاوية، وحتى الحلول الترقيعية كالاحتراف الجزئي وغيره من الحلول لن يجدي نفعا» لقد آن الأوان للانتقال إلى الاحتراف الكامل واعتبار الرياضة صناعة ودخل قوي للكويت. فقد نشرت مجلة فوربس الاميركية الشهيرة أن صناعة الرياضة في طريقها إلى أن تصبح صناعة تقدر بـ 73.5 مليار دولار أميركي بالولايات المتحدة في العام 2019 متقدمة بذلك على الكثير من الصناعات التقليدية المعروفة، وأن حجم سوق الرياضة العالمي يفوق الدخل القومي لـ 130 بلدا. ففي البرازيل مثلا دخل كرة القدم يساوي ما نسبته 5% من إجمالي الدخل القومي، ولذلك يعتبر اقتصاد الرياضة لدول كثيرة محركا مهما للاقتصاد الوطني، وحتى الدول التي تملك موارد محدودة منها تديرها بتميز وبأسلوب علمي يضاهي الدول الكبيرة من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

ولتحقيق ذلك فالكويت تحتاج إلى اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، فالكويت تزخر بالكفاءات والمختصين ولا ينقصنا سوى التخطيط السليم وجرأة القرار، ووضع استراتيجية كاملة للرياضة تكون جزءاً من خطة كويت جديدة 2035 فهل وصلت الرسالة؟ أتمنى ذلك.

