آراء

منذ نعومة أظافري وأنا أستمع لأحاديث أفراد أسرتى من الكبار عن حبهم لأسرة آل الصباح الكرام وكم أن تلك الأسرة الحاكمة من الأسر التي منَّ الله علينا بها وإنها من الأسر المبروكة وعلاقتهم بالشعب لا تندرج تحت بند الحاكم والمحكوم بل يطبق عليها حديث نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وهذا ما لمسته من حديث والدي رحمه الله عن حقبة الغزو التي لم أعاصرها وما فعله آنذاك الشيخ المغفور له بإذن الله تعالى «جابر الاحمد» طيب الله ثراه حيث أبكى الملايين من العالم لحبه للكويت والكويتيين وما فعله آنذاك للحفاظ على أرواح أبنائه الكويتين داخل البلاد وخارجها وتفاعل معه الشعب الكويتي الذي لم يرضخ لهذا العدوان وتجسدت روح الأب والأبناء بعد تحرير تراب وطننا الطاهر وتقبيله رحمه الله لهذا التراب عندما وطأ أرض الوطن واستقباله بلهفة من قبل أبنائه الصامدين ومنهم أفراد أسرتي.

وعندما كبرت استشعرت هذه العلاقة الحميمية بين تلك الأسرة والشعب وذلك عندما تعرض مسجد الإمام الصادق للتفجير فى شهر رمضان المبارك لسنة 2015 وخرج والدنا الشيخ صباح الاحمد عند سماعه الخبر بدون أي مواكب رسمية وعرض نفسه للخطر والدمعة حائرة بعينيه الكريمتين مردداً عبارة «هذولا عيالي» ليطمئن عليهم كما يطمئن الأب على أبنائه.

والآن وعند سماعي بمرض أميرنا وقائدنا الوالد الروحي لي ولكل كويتي ومقيم فى هذا الوطن.

تجدد ذلك الشعور لدي وبعمق وهو شعور حب الابن لأبيه وخوفه عليه فقد انتابني القلق الشديد على صحته وتضرعت إلى الله عز وجل بالدعاء إليه بالشفاء العاجل متتبعا أخبار حالته الصحية بكل شغف واهتمام وكم سعدت عند رؤيته يوصي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم بتبليغ السلام لكل كويتي وكويتية.

وها أنا الآن أترقب عودته بكل لهفة وحب وحنين لتقر عيني وعين الدار.

فدمت لنا سالما يا والدنا البار.

