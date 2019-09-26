آراء

منذ أكثر من اسبوعين كل ما سألت عن نائب يقولون مسافر مع وفد برلماني وكل ما شاهدت التلفزيون أجد أمامي اجتماعات النواب وهم كاشخين بالبدل والبشوت فأعرف انهم خارج البلاد في مهمة. لا أعرف إن كان لهذه السفرات والمشاركات الكثيرة مردود ايجابي أم أنها زيادة في المصاريف والتكاليف التي يتحملها المال العام؟ فعلى حد علمي ومعرفتي أن كل المهمات مدفوعة الأجر وأغلب المواطنين يؤكدون أن أعضاء هذا المجلس اخفقوا رقابيا وتشريعيا، ولم يكونوا بأدنى من طموحات المواطنين، والدليل على ذلك كل القوانين والمقترحات التي يريدها المواطنون ويحتاجونها وتخفف عن كاهلهم لم تقر، والقوانين والمقترحات التي تريدها الحكومة هي التي تم اقرارها، ورقابيا فأغلب، وإن لم يكن جميع الاستجوابات كانت لصالح الحكومة.

بذمتكم بعد هذا الأداء النيابي ما فائدة السفرات والاجتماعات والمهمات الخارجية، طالما أن النواب لم ينفعونا في الشأن الذي يهم المواطن محليا؟ فبماذا ستنفع المواطن هذه السفرات الخارجية؟ والادهى من ذلك ان المهمات والسفرات والاجتماعات الخارجية تزداد في فصل الصيف، ولهذا فإنني أقول للسادة النواب: «يا بختكم» سفرات وطيارات خاصة وفلوس وكشخات وكل يوم من ديرة الى ديرة، وخلو المواطن المسكين وقد «طاح حيله» وهو يترجى زيادة في المعاش او ايجاد حل لقروضه، أو حل لقضيته السكنية ليرتاح من دفع الايجارات التي تأخذ نص معاشه، وبعد المتقاعدين الذين قصيتوا فيهم الحبل بسالفة فوائد الاستبدال وكل يوم مقترح مرة امثال وبعدها ما دري شنو راح يطلع، واجتماعات مع المالية لعشرة أضعاف لا خلوها 12 ضعف الراتب، وذاك يقول لا بنخليها 16 ضعفا للراتب والقسط خلوه عشرة في المئة من الراتب أحسن من ربع الراتب والمتقاعد مسكين «مبحلق عيونه وطاقته البوهه» ما يدري يصدق منو مع أنه يعرف بقرارة نفسه أنه لن يحصل الا الكلام.

نصيحتي إلى نواب الامة : خففوا من سفراتكم وركزوا خلال الفترة المقبلة على القوانين التي تصب بمصلحة المواطن والتي ينتظرها سواء الموظفين والمتقاعدين، وتحسين صورة مجلسكم قبل انتهاء مدته التي قاربت على النهاية وخففوا من تصريحاتكم الشعبوية وترجموها الى أفعال حقيقية وانجازات يتلمسها المواطن وتخفف عنه وترفع عن كاهله وتوفر له حياة كريمة.

