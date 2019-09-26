الناس

احتفالاً بيوم السلام العالمي وبرعاية الشركة الأهلية للتأمين قام متطوعو لوياك بزيارة مجموعة من سفارات الدول الشقيقة والصديقة للتعبير عن امتنانهم ودعمهم للجهود الساعية لتمكين الشباب والمساهمة في تنمية مجتمعاتنا.

وقد قام المتطوعون بزيارة كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وسفارة سلطنة عمان وسفارة الجمهورية اللبنانية وسفارة الجمهورية اليمنية.

من جانبها أكدت السيدة يسرى العيسى مدير قسم الخدمة المجتمعية في لوياك أهمية التواصل والتفاعل الثقافي، وتوطيد التواصل والحوار بين الشعوب، الأمر الذي يعزز مبدأ السلام وهو ما يحقق رؤية قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - في نشر المحبة والسلام.

