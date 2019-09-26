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برعاية وبحضور الشيخة أمل الحمود الصباح تم افتتاح معرض الأوتليت الخاص بالساعات والعطور والإكسسوارت «Brands Best Buy» في فندق الهوليداي إن السالمية بقاعة الدانة، وقد حضر العديد من وجوه المجتمع ورجال الصحافة والإعلام، وقامت مديرة عام الشركة المنظمة للمعرض «زفاف لايف ستايل آند إكسبوز» السيدة ميرنا حرب بمرافقة الشيخة أمل والضيوف بجولة في المعرض على الشركات والمحلات المشاركة، حيث أبدت الشيخة أمل إعجابها بالمعروضات التي تحمل أسماء عالمية في عالم الساعات والعطور والماكياج والإكسسوارات من أحذية وحقائب، حيث يشارك في المعرض شركات ومحلات عديدة، مثل شركة عالم بهبهاني للساعات وشركة الطرف الأغر وشركة روائع جنيف وشركة أون تايم، كما تشارك شركة بيضون للعطور والماكياج، وغيرها العديد من المحلات والشركات، والذين يقدمون في المعرض أفخر البراندات العالمية بأسعار الأوتليت المذهلة.

وقد استمتع الحضور بالتجول في أركان المعرض على أنغام الموسيقى الحية.

يستمر المعرض حتى يوم 27 سبتمبر، ويفتح أبوابه للجميع من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساء.

