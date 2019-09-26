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أقام قسم أندية الأطفال بإدارة النشاط النسائي التابعة لجمعية صندوق إعانة المرضى حفل تكريم الأطفال المرضى المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية الرابعة والعشرين وذلك في مقر الجمعية الرئيسي بمنطقة الصباح الصحية.

وفي ذلك الإطار أكدت ضيفة الحفل الشيخة أنيسة الصباح أن تعاونها وتفاعلها مع أنشطة إعانة المرضى يأتي من إيمانها بضرورة توفير ما يحتاجه المرضى المعوزين، من خلال تعاون الجهات التطوعية والخيرين على هذه الأرض الطيبة.

بدورها أكدت مديرة إدارة النشاط النسائي خديجة عبد الصمد أنه انبثاقا من الأهداف العامة للجمعية والأهداف الخاصة بالقسم ورغبة في إدخال الفرح والسرور على قلوب المرضى لا سيما الأطفال نظمت إدارة النشاط النسائي ممثلة في قسم أندية الأطفال كعادتها مسابقتها الدورية في حفظ كتاب الله لصالح الأطفال من نزلاء أجنحة المستشفيات ومراجعي العيادات وبمشاركة 126 طفلاً وطفلة خلال شهر رمضان المبارك ، لافتة إلى أن المسابقة لهذا العام في نسختها الرابعة والعشرين شهدت مشاركة واسعة ومميزة تحت رعاية وحضور الشيخة أنيسة الصباح ومجموعة من متطوعات الجمعيات النسائية. وأضافت عبد الصمد أن الأنشطة التي تقدمها إدارة النشاط النسائي بشكل عام وقسم أندية الأطفال على وجه الخصوص لها دور فاعل في الترويح عن المرضى لاسيما وأنهم يقضون ساعات بل واياماً طويلة بين الأدوية وأسرة المستشفيات فيحتاجون للدعم وما يرفع من روحهم المعنوية.

