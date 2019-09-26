إضاءات

يشارك د.خليفة الهاجري الأستاذ المساعد في المعهد العالي للفنون المسرحية في أعمال الدورة الثامنة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة في حكومة الشارقة في المركز الثقافي لمدينة كلباء.

ويقدم الهاجري ضمن أنشطة المهرجان ورقة بحثية عن تعليم المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتطبيق على دولتي الكويت والامارات العربية المتحدة .

يؤكد الهاجري في بحثه على الاهتمام الواسع الذي أولته الدولتان للمسرح ضمن المنظومة الثقافية منذ ثلاثينيات القرن العشرين ابتداء من المسرح المدرسي و الايفاد الخارجي لدراسة فنون المسرح، وانتهاء بالمؤسسات الاكاديمية العليا المتخصصة في الفنون المسرحية التي انتجت حراكاً متناميا احتل مكانة بارزة بين دول العالم العربي. ويمهد البحث الى استقصاء تأريخي لأساليب وطرق «تعليم المسرح» في دول مجلس التعاون منذ نشأتها الأولى في مطلع العشرينيات من القرن العشرين والوقوف على مناهج تعليم الموهوبين والهواة المسرحيين من مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها فنون المسرح و حرفيته.

كما يهدف البحث ثانيا - الى اقتراح أساليب تعليم وتدريب الهواة المسرحيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها فنون المسرح ، ويتخذ من التعليم النظري و العمل التطبيقي منهجا في البحث. ويعتبر هذا البحث ثالثا - مقترحا آنيا يطرح هذه الأساليب وطرق تعليم المسرح في دول مجلس التعاون واستثمار الموارد البشرية به، ولن يشكل نتيجة حتمية ثابته في تشكيل صورة تعليم المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي، كون ان المسرح- بحد ذاته - تجربة تراكمية متغيرة ومتطورة في آن واحد.

الا ان هذا البحث رابعا - قد تأسس على مجهود تراكمي في التعليم الاكاديمي وتدريب فنون المسرح للمحترفين والهواة، كذلك الممارسة الفعلية للعمل المسرحي طوال العشرين عاما الماضية حيث شارك الهاجري كأكاديمي وكمصمم ديكور لعشرات العروض المسرحية.

لذلك حرص في ورقته على انتقاء ما يتناسب والبيئة المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي، دون الاتكاء على الأسلوب الغربي المسرحي في التعليم والتدريب حتى لا نسلب الاجتهادات العربية والخليجية انجازاتها في المجال المسرحي.

وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان يشتمل على العديد من الندوات والأوراق البحثية إضافة إلى عشرة عروض داخل المسابقة الرسمية تم اختيارها بعد مسابقة تمهيدية من بين 19 عرضاً هي حصيلة دورة عناصر العرض المسرحي التدريبية التي نظمت في الفترة الممتدة من يوليو إلى مطلع سبتمبر الحالي تحت إشراف ثلة من أساتذة المسرح.

