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كشف الفنان كريم عبدالعزيز، ان هناك جزءا ثالثا من فيلم الفيل الأزرق، مضيفا: «البطل الحقيقي في هذا الفيلم هو الجمهور الذي تقبل نوعية أفلام جديدة».

وأوضح «كريم عبدالعزيز»، في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع على قناة «أون إي»، قائلا: «الفيل الأزرق هو أصعب فيلم عملته في حياتي وبالأخص الجزء الثاني منه».

ونوه «كريم عبدالعزيز: «قررت خوض تجربة الفيل الأزرق وكنت مرعوباً أثناء التصوير، وفي آخر مشهد في الجزء الأول شعرت أن هناك جزءا ثانيا بعد تناول الحباية».

وتابع كريم عبدالعزيز: «في عام 2013 تواصلت مع مروان حامد وطلبت منه العمل معه في فيلم وبعد أسبوع جلب لي رواية الفيل الأزرق بخط يد أحمد مراد قبل طباعتها، وأول ما قرأت الرواية أعجبتني جدا بسبب الخيال والصورة والشخصيات والعوالم الغريبة».