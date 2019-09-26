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تستعد أسرة مسرحية «الملك لير»، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، في نوفمبر المقبل، للمشاركة في موسم الرياض، في ثاني الجولات العربية للمسرحية بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي، والتي حققت نجاحا واسعا وإقبالا كبيرا.

وتستمر عروض مسرحية «الملك لير» للفنان يحيى الفخراني، في القاهرة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس، طوال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال مصدر مسؤول بـ«كايرو شو» إنها فرصة جيدة للجمهور الذي لم يتمكن من مشاهدة «الملك لير» خلال إجازة الصيف، إلى جانب شباب الجامعات الذين يهتمون بالعروض الكلاسيكية الراقية.

«الملك لير» يشارك في بطولتها إلى جانب الفنان يحيى الفخراني، كلا من أحمد فؤاد سليم، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم، وأيمن الشيوي، وناصر سيف، وحمادة شوشة، وهي من إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى.

