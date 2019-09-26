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الحديث عن الشاعر القدير يوسف ناصر، يأتي في هذه الزاوية، بمناسبة الاعلان عن تكريمه خلال الدورة المقبلة لمهرجان القرين الثقافي، وهو بلا ادنى شك اختيار.. وتكريم مستحق لقامة فنية شامخة.

لقد استطاع الشاعر يوسف ناصر، ومنذ مرحلة مبكرة من مشواره، ان يعلن عن حضوره.. وبصمته.. وقبل كل هذا وذاك، المساهمة في حركة الاغنية الكويتية الحديثة وانطلاقتها الشاملة.

والحديث عن الشاعر يوسف ناصر، يتجاوز دواوينه الثلاثة «عذاري» و«رشف العطاش» و«اطياف عذاري» الى رصيد ضخم من الأعمال الغنائية الخالدة في ذاكرة ووجدان الاغنية الكويتية والخليجية.

مسيرة حافلة من الانجازات، مثل «متى تعود يا حبيب الروح» وبين اخر انجازاته، مجموعة من المحطات التي رسخته.. وعمدته.. كمنارة اشعاع وتوهج فني، ومن رصيده الابداعي نشير الى «تعيش وتسلم» و«بالهون عليه بالهون» و«جالي يشتكي» و«مانسيناه» و«وين مرساك» و«غاب بدري» و«الفرحة طابت» وله أيضاً «احسب الجيات» و«انت معاي» و«كيفي خلاص» و«فارس احلامي» وغيرها.. وأيضاً نشير إلى آه يا اسمر يا زين» و« يا حلوه يا قمرية» و«الوجه الصبوحي» و«صايف» و«ما خبرناك» وهنالك الكثير.. الكثير.

ويبقى ان نقول، بأن الشاعر يوسف ناصر ليس مجرد شاعر غنائي.. بل هو أحد الأعمدة الأساسية لمسيرة الأغنية الكويتية الحديثة.

وعلى المحبة نلتقي،

