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سويفت ألغت عرضاً خلال سباق خيول


ألغت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت عرضا كان من المفترض أن تحييه في إطار سباق «ملبورن كاب» للخيول، إثر حملة تندد بهذا النوع من السباقات التي تستغل فيها الحيوانات. وكان من المفترض أن تؤدي الفنانة، التي أعلن عن مشاركتها في هذه الفعاليات في فترة سابقة من هذا الشهر، أغنيتين من ألبومها الأخير «لافر». غير أن مشاركتها أثارت موجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضغط من «الحملة من أجل حماية خيول السباقات» التي انتقدت سويفت على «تغليبها المكاسب المادية على حس التعاطف وتأييدها استغلال الحيوانات». ووقّع أكثر من 6500 شخص على عريضة إلكترونية تطالبها بإلغاء العرض. وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من ليل السبت، أشار مروّج الحدث، ماشروم إيفنتس، إلى مشاكل في البرمجة لتبرير إلغاء العرض. وأوضح أن «التعديلات في جولتها الآسيوية حالت دون تمكّنها من الحضور». وأشادت «الحملة من أجل حماية خيول السباقات» بهذا القرار، وذكرت على صفحتها في «فيسبوك» أن «الضغوط على تايلور سويفت كي تلغي عرضها أتت بثمارها، ويبدو لنا أنها لبّت النداء بغض النظر عن السبب المقدم».


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