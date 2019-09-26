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نفت الفنانة ناهد السباعي ارتباطها في السر سواء كانت خطوبة أو زواجاً، قائلة: «ناهد لا اتخطبت في السر ولا اتجوزت في السر ولا عملت أي حاجة، أنا عزباء سعيدة لا أرغب في خطوبة وزواج حالياً»، مؤكدة خوفها من الحسد في شكل كبير.

وعلّقت السباعي، خلال حديثها في بيان، على رأي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالات الفنانات في افتتاح مهرجان «الجونة» قائلة: «شايفة إنها حاجة طبيعية وإحنا لازم نتعود«، موضحة أنها أحياناً ترد على انتقادات السوشيل ميديا، لكن يجب عدم الرد عليها كل الأوقات، مضيفة أنها لا تردّ على التعليقات العنصرية التي تتطرق لشكلها وملابسها، كاشفة أنها اشتبكت مرة مع إحدى المتابعات لها على «إنستغرام»، بعدما قالت لها: «عيشي عيشة أهلك».

وكشفت السباعي أنها تعكف على تصوير فيلم جديد تدور قصته حول العبارة «سالم إكسبريس»، التي غرقت في التسعينيات بمصر.

