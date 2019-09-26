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بجمالية الكوميديا التي يكتنفها الإبداع المسرحي في أحد جوانبه باعتباره أبا الفنون بما يناقض مفهوم المأساة بدأ مهرجان (ليالي مسرحية كوميدية) فعالياته مساء امس الاول في مسرح كيفان برعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.وتعنى هذه الليالي بإفساح المجال أمام تقديم أفكار جديدة والتواصل مع الجمهور وتنشيط وإثراء الحركة المسرحية واكتشاف المواهب وتجسيد الكوميديا العالمية وإثراء الثقافة المعرفية الكوميدية.والمهرجان وفق ما أفاد به مدير إدارة المسارح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أحمد التتان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الافتتاح له ميزة خاصة لأنه يساهم في ابراز طاقات إبداعية مسرحية كامنة تجعلنا نتساءل فعلا «أين كانوا قبل هذا العرض؟ولفت التتان إلى أن الكوميديا كانت دائما أحد الفنون المفضلة دائما وأبدا للجماهير صغارا وكبارا وهذا من أهم العوامل التي تجعل من هذا المهرجان محبوبا ويحظى بحضور جماهيري لافت من مختلف شرائح المجتمع.وعن الشخصيات المسرحية أشار إلى أن المهرجان في دورته الرابعة يشهد تكريما مميزا لقامتين مسرحيتين هما الفنان الراحل ماجد سلطان والفنان عبدالعزيز المسلم بتسميته شخصية المهرجان هذا العام نظير ما قدمه لعالم المسرح خلال مسيرته الفنية وخصوصا ريادته لمسرح الرعب في الكويت وتشكيل كل منهما بصمة وحضورا خاصا ترسخا في أذهان الجماهير عبر مسيرة عامرة بالإنجازات والتفرد الفني.وعن المعرض المصاحب الذي يخص الفنان الراحل ماجد سلطان قالت الباحثة المسرحية في المجلس الوطني للثقافة نورة القطان ل(كونا) إن اختيار هذا الفنان جاء لأنه أحد أعلام التمثيل المميزين الذي بنى وقدم الكثير لعالم المسرح والإعلام والفن عموما.وأضافت التتان أن إدارة المهرجان ارتأت أن تسلط الضوء على إنجازات الفنان الراحل إعلاميا وفنيا والتي امتدت إلى الإذاعة وإعداد البرامج بل وحتى كتابة الشعر الغنائي ولعل أبرز ما كتبه الأغنية الشهيرة (حلفت عمري) والتي غناها المطرب حسين جاسم.وجاء عرض الافتتاح حاملا عنوان (ثقافة كوميدية) من إخراج وأداء الفنان عبدالعزيز الحداد إلى جانب الفنانين جاسم عباس وفاطمة الدمخي التي قدمت عرضا تاريخيا لمختلف أنواع الفن الكوميدي كالمهرج والتمثيل الايمائي و«الديلارتيه» وهو ما يعرف بكوميديا الارتجال أو الكوميديا الشعبية.ومن العروض المسرحية في المهرجان مسرحيات (عضة) و(الدائرة السادسة) و(قابل للانفجار) و(سقط سهوا) ويمتد المهرجان حتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل وتقدم المسرحيات في مسرح كيفان.

