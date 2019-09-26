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في إطار البرنامج الخاص لأفلامه يستعيد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والحالية عروض 3 من الأفلام المرممة حديثاً وتعد من كلاسيكيات السينما العربية والعالمية أول هذه الأفلام المصري «يئر الحرمان» للمخرج كمال الشيخ وبطولة سعاد حسني ونور الشريف ومحمود المليجي ومحيي إسماعيل وعبدالرحمن أبوزهرة وتدور أحداث الفيلم حول «ناهد» المرأة العفيفة نهاراً لكن عندما يأتي المساء تتحول إلى ذاتها الموازية وتصبح المرأة لعوب «ميرفت» وبسبب معاناتها من اضطراب انفصام الشخصية لا تتذكر ناهد أياً من مغامراتها الليلية في صباح اليوم التالي يذهب طبيبها النفسي المصمم على تشخيص حالتها إلى تأويل سبب هذا الاضطراب إلى انه شيء ما حدث في طفولتها الفيلم مقتبس عن رواية لاحسان عبدالقدوس ويعد واحداً من أهم أفلام الدراما النفسية التي قدمها المخرج كمال الشيخ كما يعد واحداً من أفلام السينما المصرية الكلاسيكية المعروفة

الفيلم الثاني من الفرنسي «قبلات مسروقة» من إخراج فرانسوا تروفو ومن إنتاج عام 1968 ويعد الفيلم الثالث الذي يشخص فيه فرانسوا تروفو ذاته الموازية متمثلة في أنطوان دونيل حيث يتابع الفيلم طرده من الجيش بسبب عدم انضباطه وتطور علاقته مع كريستين مجدداً واشتغاله بعده وظائف منها وظيفة مساعد محقق خاص.. وتتعقد الأمور عندما يجد نفسه مغرماً بزوجة مديرة المرأة اللعوب ما يشكل تهديداً لمستقبله وعلاقته بكريستين .. رشح الفيلم لنيل اوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالانكليزية في الدورة الـ41 لجوائز الأكاديمية وأيضا لجوائز الدورة الـ26 للجولدن جلوب.

والفيلم الثالث هو التونسي «كاميرا افريقية» للمخرج فريد بوغدير.. يستكشف الفيلم المصدر على مدار 10 سنوات والمنتج عام 1983 العقدين الأولين من «سينما المؤلف» في القارة الافريقية ويقدم الفيلم القارة كما يراها صناع الأفلام الأفارقة برؤية ما بعد الاستعمارية والكولونيالية.. ويستخدم هذا الوثائقي مقاطع مصورة ومواد أرشيفية نادرة إضافة إلى لقاءات مع صناع أفلام ليظهر ثراء وتنوع السينما الأفريقية.. والتحف السينمائية التي تم إنتاجها عرض الفيلم في قسم «نظرة ما» في الدورة الـ36 لمهرجان كان السينمائي وعرضت نسخته المرممة ضمن قسم الكلاسيكيات في الدورة الـ72 للمهرجان نفسه

على جانب آخر يواصل الجونة السينمائي للعام الثالث على التوالي شراكته مع ورشة فانيال كت فينيسيا.. من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب التي يمنح فيه المهرجان جائزة لفيلم عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج ومنح المهرجان جائزته لهذه الدورة وهذا العام لفيلم «ميكا» للمخرج المغربي إسماعيل فروخي الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المرضي في حي فقير محكوم عليه بالدمار صديق لوالديه عامل في نادي التنس في الدار البيضاء يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تماماً.

يشار إلى أن ورشة فانيا لكت تقام بالتوازي مع مهرجان فينيسيا السينمائي وتوفر فرصاً لـ»6» أفلام سينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج لصناع أفلام من أفريقيا والشرق الأوسط لتسهيل عمليات ما بعد الإنتاج وتعزيز الشراكات بين هذه المشاريع والأسواق السينمائية وتعمل الورشة على مدى ثلاثة أيام من الفعاليات وتقدم فيها المشاريع إلى المنتجين والمشترين والموزعين والشركات المقدمة لخدمات ما بعد الإنتاج ومبرمجي المهرجانات.

واختارت الورشة في دورتها السابعة هذا العام «6» أفلام «4» منها من العالم العربي وفيلمان من أفريقيا وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة من الورشة «92» ألف يورو مقدمة من مهرجان فينيسيا وشركائه ومن بين هذه الأفلام الـ»6» كانت الجائزة من نصيب الفيلم المغربي «ميكا»

يذكر أن مهرجان الجونة قد منح نفس الجائزة في الدورتين الخامسة والسادسة لفيلمين هما «شيوع» للمخرجة المغربية ليلى الكيلاني و«مقعد الانتظار» لصهيب قسم الباري وتم تغيير اسم الفيلم فيما بعد إلى «حديث عن الأشجار» الفائز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي «بانورانا ديكومنتي» وجائزة «جلاشوتي» للفيلم الوثائقي في مهرجان برلين السينمائي.

