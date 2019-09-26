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اعتُبرت الممثلة نسرين طافش القاسم المشترك في غالبية حلقات برنامج «أكلناها» الذي يقدّمه الممثل باسم ياخور على قناة «لنا» السورية، إذ لا تخلو الحلقات من طرح سؤال عنها أو تناولها من قِبَل الضيوف. وفي الحلقة الماضية، حلّت الممثلة السورية ديمة الجندي ضيفةً وصرّحت أن نسرين طافش كانت سبب طلاقها من زوجها المخرج فراس دهني، كما أنها «تسبّبت بأذية لشقيقتها الإعلامية لانا الجندي ولصديقتها الممثلة ديمة بياعة». وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن طافش واتهامها بأنها «خرّابة بيوت»، الأمر الذي استفز زميلتها الممثلة أمل عرفة وجعلها تدافع عنها حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة في «فايسبوك» مستغربة الهجوم على نسرين طافش. وأضافت أنها لا تربطها بها أي صداقة أو علاقة شخصية وأنها فقط زميلة مهنة ووصفتها بأنها نجمة ولها محبوها، مشددةً على أن تناول نسرين طافش بهذه الطريقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدلّ على الأخلاق الوضيعة والتفاهة، معتبرةً أن الموضوع «زاد على حده».

