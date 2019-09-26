أول النهار

بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح امس الاربعاء مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح أوجه التعاون المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين لاسيما المتعلقة بالشأن البيئي.

وهنأ الشيخ ناصر نواب مدير عام (البيئة) بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة داعيا الى بذل الجهود في مهام عملهم الجديد والعمل على تفعيل الإستراتيجية البيئية ووضعها موضع التنفيذ وذلك تماشيا مع الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة في هذا المجال.

من جانب اخر، قال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية عملاقة لتحقيق رؤية (كويت 2035) وجلها موجه للشباب ما يتطلب مشاركة جميع جهات الدولة لرفع الكفاءة ودعم التوجه الحكومي لتحقيق التنمية البشرية والادارية.

جاء ذلك في كلمة للحمود ممثلا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في افتتاح المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمهندسين امس الاول الثلاثاء.

واكد ان هذا المنتدى يتوج جهودا مميزة لمبادرات المجتمع المدني الكويتي ممثلة بجمعية المهندسين الكويتية والتي من شأنها تحقيق تنمية بشرية ودفع عجلة الاقتصاد التي باتت بحاجة ماسة الى مزيد من المهارات والكفاءات البشرية في مختلف المجالات، مشيرا الى ان الكويت تعد من اوائل الدول التي تقدم الدعم المطلق لكل الكوادر البشرية وتوفر اكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي وتستوعب مؤسساتها غالبية الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات.

وذكر الحمود ان المنتدى يسعى لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في البلاد وخلق فرص عمل واستغلال المتاح منها في القطاع الخاص والعام، لافتا الى ان المنتدى يوفر عشرات الفرص الوظيفية لحديثي التخرج مبينا انه سيتم تدريب المهندسين والمهندسات على العمل في القطاع الخاص.

من جانبه، قال امين سر الجمعية فهد العتيبي في كلمة مماثلة ان الجمعية اطلقت منذ اكثر من عامين استراتيجية احلال المهندسين الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص للقضاء على طوابير الانتظار.

واكد وجود اعداد كبيرة من المهندسين من مختلف التخصصات دون عمل بسبب سوء التوزيع وعدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق من التخصصات الهندسية، موضحا ان الجمعية لمست تعطش القطاع الخاص لكثير من التخصصات الهندسية ما من شأنه انجاز مشروع الاحلال الهندسي وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من خلال تأهيل وادماج المهندس الكويتي للعمل في مشاريع الدولة العملاقة والمشاركة بالتنمية.

