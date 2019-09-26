أول النهار

نظم مركز التعليم والتعلم لدى الكلية الأسترالية في الكويت فعالية تحدث فيها مؤسس أول وكالة لإطلاق الأعمال في الشرق الأوسط خالد الزنكي. الذي يعد رائداً في مجال الاعمال ومستشار رئيس بالمنطقة في مجال إطلاق المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى كونه متحدثًا ومدربًا موهوبًا عمل مع العديد من العلامات التجارية والخبراء البارزين لأكثر من اثني عشر عامًا. وركزت الفعالية التي حملت عنوان «أشعل إلهامك: ما يجب وما لا يجب فعله في مجال إدارة الأعمال» على الجوانب المختلفة للأعمال وريادة الأعمال. وتَمثل الهدف في تزويد الطلاب بفرصة للتعرف على مختلف أنشطة الابتكار وريادة الأعمال التي من شأنها مساعدتهم على النجاح في الأعمال التجارية، وكذلك تحفيزهم وإلهامهم لاستكشاف وتطوير رؤيتهم في مجال ريادة الأعمال. أكد الزنكي أهمية العمل الجاد والمثابرة لتحقيق النجاح قائلاً: «إن أفضل طريقة للاستثمار هي أن تستثمر في نفسك».

بدورها، قالت محاضر أول في كلية الإدارة ومدير مركز التعليم والتعلم لدى الكلية الأسترالية في الكويت رولا المرضعة الى اهمية الحلقة النقاشية، ومشيرة كذلك إلى التفاعل الإيجابي للطلاب، إلى جانب أهمية ريادة الأعمال وآثارها الإيجابية على رجل الأعمال والمجتمع ككل.

