الأولى

فيما يتنادى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «رص» الصفوف لمواجهة الاخطار المحدقة بالمنطقة، نحت الانتخابات الجامعية منحى مغايراً حتى غدت عند البعض «دق خشوم»، اذ لجأت اعداد غير قليلة من المرشحين ومؤيديهم إلى استخدام الطائفية والقبلية أسوأ استخدام غير عابئين بما يمكن أن يحدثه ذلك من فرقة وشقاق.

قبل سنوات كانت المعارك الانتخابية الجامعية اذا اشتد غمارها وبلغت ذروتها في التنافس والمواجهة يمكن ان تصل الى «هوشات» وربما تشابك بالأيدي و«العقل» لا يلبث ان ينفض فور انتهاء عملية التصويت واظهار النتائج.

اما انتخابات هذه السنة فقد ظهر فيها الأسوأ والأخطر وهو ادخال الطائفية والقبلية والفئوية حيث تضمنتها الخطب والكلمات التي القاها المتحدثون في المهرجانات من دون ان يقيموا وزنا لما يمكن ان يحدثه هذا التوجه من شروخ في جسد الأمة الكويتية وفي بنيانها الوطني الذي استعصى دائماً على من ارادوا هدمه وتدميره، أو على الأقل سعوا إلى أن يكون ضعيفاً واهناً لا يقوى على الثبات والرسوخ.

والمؤسف ان تلك الممارسات البغيضة لم تكن فردية يقوم بها متهور لا يعرف العواقب أو متحمس خانته الالفاظ والكلمات، بل عمدت اليها القوائم المتنافسة التي تبارى المروجون لها في اذكاء نار الفئوية والطائفية، واشعال لهيب القبلية بصورة أقل ما يقال عنها انها ليست حضارية، ولا تعبر عن معدن وأصالة أبناء الكويت الذين كانوا دائماً كالبنيان يشد بعضه بعضا.

ان ما حدث في الانتخابات الجامعية هذا العام ليس إلا نذيراً يستدعي من القوى السياسية بمختلف توجهاتها، ومن الادارة الجامعية في سائر الكليات ان تقف بحزم في وجه كل من يثير الفتنة او يحاول اثارتها، وفي وجه كل من يتدثر بثوب القبيلة، او يتقوى باسم الطائفة، فالكويت فوق الجميع، ومصلحتها مقدمة على سائر المصالح خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الملتهبة التي يعرفها القاصي والداني.

ان المتنافسين اليوم على مقاعد اتحاد الطلبة والجمعيات العلمية سيكونون في المستقبل القريب متنافسين على مقاعد مجلس الأمة، ومن الواجب ان يفهموا اليوم قبل الغد ان الاوطان لا يبنيها المختلفون المتحزبون، ولا يشيدها الطائفيون او الفئويون، بل يعلي صروحها ويعزز نهضتها المخلصون للوطن المحافظون على ترابه المقدس وأهله الأوفياء.

